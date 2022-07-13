Dede sanatı kündekariyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor - Son Dakika
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Dede sanatı kündekariyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor

13.07.2022 12:36
Dede sanatı kündekariyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor

Hataylı kündekari ustası Ayhan Çiçek, dedesinden öğrendiği sanatı gelecek nesillere aktarabilmek için 40 yıldır çalışıyor.

Hataylı kündekari ustası Ayhan Çiçek, dedesinden öğrendiği sanatı gelecek nesillere aktarabilmek için 40 yıldır çalışıyor.

Dedesinin atölyesinde 40 yıldır ahşaba şekil veren 51 yaşındaki Çiçek, unutulmaya yüz tutmuş ahşap işleme sanatını yaşatmak için çaba sarf ediyor.

Mesleğiyle ilgili Suudi Arabistan, Çin, İran, Endonezya, Ürdün ve Katar gibi ülkelerde çalışmalar yapan Çiçek, kündekari sanatını gençlere öğretebilmek için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde aldığı eğitimi yine güzel sanatlar fakültesinde yapmak istediği yüksek lisansla taçlandırmak istiyor.

Kündekariyi öğrenmek isteyen herkese kapısı açık

Ayhan Çiçek, AA muhabirine, dedesinin atölyesinde çocukluk yaşlarında ahşapla tanıştığını ve o günden bu yana da meslekten kopmadığını söyledi.

Her geçen gün ahşap oymacılığının yanı sıra heykel yapımında da ustalaştığını anlatan Çiçek, yıllardan bu yana dede sanatını yaşatmaya çalıştığını belirtti.

Çiçek, babasının kendisiyle ilgili kurduğu üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek için 35 yaşında Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulunun mobilya dekorasyon bölümünü bitirdiğini aktardı.

Eğitimle birçok eksiğini giderdiğini ve kendisini geliştirdiğini ifade eden Çiçek, 2016'da kazandığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü de geçen yıl birincilikle söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş sanatı yaşatmak için eğitimine devam edeceğini anlatan Çiçek, "Şimdi başka bir hedefim daha var. Yüksek lisans eğitimi alarak atölyemize gelen öğrenci ve stajyer arkadaşlarımıza kündekari sanatını öğretip sevdirmek ve bizden sonra bunların devam etmesini sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Çiçek, sehpadan masaya ve süs eşyalarına kadar birçok üründe uyguladığı kündekari sanatını öğrenmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dede sanatı kündekariyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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