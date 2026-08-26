Denetimli Serbestlikte Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Denetimli Serbestlikte Zafer Bayramı Coşkusu

Denetimli Serbestlikte Zafer Bayramı Coşkusu
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İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Zafer Bayramı'nda özel bir program düzenledi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında Türk sanat müziği sanatçıları Yaprak Sayar ve Alper Uzkur sahne alarak denetimli serbestlik yükümlüleriyle bir araya geldi.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesinde bulunan Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Türk sanat müziği ses sanatçısı Yaprak Sayar ile tanbur ve yaylı tanbur sanatçısı Alper Uzkur sahne aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği türkülerin seslendirildiği ve yükümlülerin de sanatçılara eşlik ettiği etkinlikte konuşan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İnsanı merkeze alan önemli bir kamu hizmetidir"

Günün anlam ve önemine değinen İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, "Bugün 30 Ağustos'u anarken, aslında bizlere çok önemli bir sorumluluğu da hatırlatıyor: İnsana inanmak, geleceğe inanmak ve yeniden başlamanın mümkün olduğuna inanmak. Denetimli serbestlik sistemi yalnızca hükümlü ve yükümlülerin denetimini gerçekleştiren bir yapı değildir; aynı zamanda eğitim, iyileştirme, rehberlik ve topluma yeniden kazandırma faaliyetleriyle insanı merkeze alan önemli bir kamu hizmetidir. Bir insanın geçmişinde yaşadığı güçlükler, yanlışlar ve kırılmalar onun bütün geleceğini belirlemek zorunda değildir, belirlememelidir de. O gün milletimiz 'Yeniden ayağa kalkabiliriz' diyerek büyük bir mücadele verdi. Bugün de bizler insanlarımızın 'Yeniden başlayabilirim' diyebilmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere milletimizin bütün fertlerine sağlık, huzur, başarı ve umut dolu bir gelecek diliyorum" şeklinde konuştu.

Özel program, gerçekleştirilen plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Denetimli Serbestlikte Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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