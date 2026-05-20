Denizli\'de 19 Mayıs\'ın 107. yıl dönümünde görkemli kutlama

20.05.2026 09:32  Güncelleme: 09:34
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Denizli'de çelenk sunumu, kortej yürüyüşü ve gösterilerle coşkuyla kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde Valilik Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından bando eşliğinde protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleşti. Valilik önündeki kutlamalarda 107. yıl coşkusu zirveye ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadele meşalesini yakmasının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Denizli'de gurur ve coşkuyla kutlandı. Denizli Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen kutlamalar, 19 Mayıs Salı günü saat 09.30'da Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunma töreninin ardından, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Gazi Bulvarı'ndan Valilik önüne kadar uzanan kortej yürüyüşü gerçekleşti. Kortejde sporcu gençler, 120 metre uzunluğundaki Türk bayrağını elden ele taşıyarak caddeyi kırmızı-beyaza boyadı. Protokol üyeleri, Gençlik Merkezi üyesi gençler, sporcular, GSB Denizli Yurtlarında kalan öğrenciler ve binlerce vatandaşın katılımıyla tek yürek halinde gerçekleşen yürüyüşün ardından kutlamalar, Valilik önünde hazırlanan tören alanında devam etti.

Erdoğan, "Gençlerimiz geleceğimizin umudu, en kıymetli hazinemizdir"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören programı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve bir gencin okuduğu kahramanlık şiiriyle devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan yaptığı konuşmada; 19 Mayıs 1919'un bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, umudun inanca dönüştüğü tarihi bir milat olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesinin bugün de gençlerin rehberi olduğunu ifade eden Erdoğan; gençlerin Türkiye'nin gücü, geleceğin teminatı ve ülkenin en kıymetli hazinesi olduğunu, Türk gençliğinin azmi, enerjisi ve milli değerlere olan bağlılığıyla Türkiye Yüzyılı'nın güçlü liderleri olacaklarına yürekten inandıklarını ifade etti.

Kutlama programı kapsamında farklı branşlardan sporcular ve gençler tarafından hazırlanan 19 Mayıs özel koreografisi sahnelendi. Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinden günümüze uzanan tarihi süreci sanatsal ve sportif bir anlatımla sunan koreografide 80 genç yer aldı. Büyük beğeni toplayan gösterinin finalinde, Dart Dünya Şampiyonu Milli Sporcumuz Zehra Gemi, Türk Bayrağını Valimiz Yavuz Selim Köşger'e takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
