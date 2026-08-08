Ömeriye Camii restore edilerek ibadete açıldı

Gaziantep'te, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve kentin en eski camisi olarak kabul edilen Ömeriye Camii, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ibadete açıldı.

6 Şubat depremlerinde hasar gören ve Gaziantep'in en eski camisi olarak kabul edilen Ömeriye Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde ihya edilerek yeniden ibadete açıldı. Açılış programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, önceki dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Açılış töreninin ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.