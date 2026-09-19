Dicle’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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Dicle’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Dicle’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü’nün 105’inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü'nün 105'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Dicle ilçesinde düzenlenen kutlama programı hükümet konağı bahçesinde gerçekleşti. Necati Ceylan Anadolu Lisesi Müdürlüğünde görevli öğretmen Meral Küçüközer'in sunduğu kutlama programına Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Vural Karabela, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, Kıbrıs Gazileri Zülkif Başeğmez, Mehmet Tay, Askeri Biroğlu, Vazife Malülü Gazisi Ahmet İpek, Şehit Ahmet Alanko'nun babası Ali Alanko, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Hüseyin Kılıçoğlu, çok sayıda kurum amiri, asker, polis, öğretmen ve birçok öğrenci katıldı.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Vural Karabela yaptı. Üsteğmen Karabela, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra, Türkiye büyük millet meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Mareşal rütbesi' ile Gazilik' unvanı verilmiş ve 19 Eylül Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir. Bizlere düşen bu şerefli unvanı taşıyan gazilerimiz ve canlarını istiklalimiz uğruna feda eden aziz şehitlerimizin, bizlere bıraktığı mirası yaşatmak, şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan gazilerimizin, Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Tören sonrası Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, katılımcıları makamında ağırladı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüKültür SanatDiyarbakırDicleSon Dakika

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