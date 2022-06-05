Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

05.06.2022 16:53
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1007'nci gününde sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek, 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylem yapan anne Zümrüt Salim, çocuğuna kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceğini söyledi.

"3 yıldır oğlumun peşindeyim. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu alacağım. Çocuğumu istiyorum. Artık bu zulüm nereye kadar?" diyen Salim, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de 9 yıldır evladını görmediğini, sesini duymadığını belirtti.

Ödümlü, oturma eylemini evlatları için sürdürmekte kararlı olduklarını anlatarak, "Burayı terk etmeyeceğiz, evladımızı istiyoruz. 9 yıldır bu hasreti çekiyoruz. Eşim hasta. Ben de hastayım ama ayakta durmaya çalışıyorum. Oğlum dön evine gel. Artık dayanacak halimiz kalmadı." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Son Dakika

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