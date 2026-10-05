Diyarbakır Çermik\'te Bulamaç Festivali düzenlendi, bulamaç sıcak ikram edildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Bulamaç Festivali düzenlendi.

Üzümüyle meşhur Çermik'te Bulamaç Festivali yapıldı. İş adamı Halit Demiroğlu'nun düzenlediği festival, Çermik Zaza Dil ve Kültür Derneğinde gerçekleştirildi. Festivale yöresel lezzeti tatmak isteyen pek çok vatandaş katıldı. Kazanda yapılan bulamaç, sıcak bir şekilde vatandaşlara ikram edildi. Almanya Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı Halit Demiroğlu, festivali yapmaktaki amaçlarının Çermik'in gelenek ve göreneklerinde çok önemli bir yeri olan bulamaç kültürünü yaşatmak olduğunu söyledi.