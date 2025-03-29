Diyarbakır'da 4 Dilli Müzik Şöleni - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyarbakır'da 4 Dilli Müzik Şöleni

Diyarbakır'da düzenlenen konserde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca eserlerle kültürel zenginlik sergilendi.

29.03.2025 16:15
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Diyarbakır'da 4 dilli konser

DİYARBAKIR - Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi, kültürel zenginliği sanatla buluşturan geleneksel konserlerinin altıncısını düzenledi. Bu yıl Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca olmak üzere 4 dilde ilahiler, şarkılar ve ezgilerin seslendirildiği konser, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Okulun öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı konserde, farklı din ve kültürlere ait eserler bir araya geldi. Müziğin evrensel diliyle barış, hoşgörü ve kardeşlik mesajları verildi. Dinleyiciler, renkli performanslar eşliğinde keyifli bir müzik şöleni yaşadı.

Altı yıldır kesintisiz düzenlenen bu konserin, Diyarbakır'da kültürler arası diyaloğa katkı sunan önemli bir etkinlik haline geldi. Konser, katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, gelecek yıllarda da bu geleneğin süreceği belirtildi.

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Günay Akay, "Okul öğrencilerimiz 4 farklı dilde değişik eserlerle bizlere çok güzel anlar yaşattılar, seyircilerimiz çok beğendi. Biz bu tür etkinliklere çok önem veriyoruz öğrencinin hem okulda aldığı deneyimi, bilgileri sahne deneyimleri olması için önemsiyoruz ve sık sık yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni ve koro şefi Orhan Öztürk, maneviyatı yüksek bir ayda olduğumuzu belirterek, "Bu güzel ayda seyircilerimizin karşısına çıktık. 6 yıldır geleneksel hale gelen bu konserimizi tamamladık" şeklinde konuştu.

Aylarca çalıştıklarını ifade eden 4. sınıf öğrencilerden Büşra Tanrıkut, "Bunun için çok çalıştık yani aylarca çalıştık. Orhan hocamız bizi çalıştırdı. Farklı dillerde şarkılar söyledik velilerimiz için güzel bir konser yaptık" dedi.

Güzel Sanatlar Lisesi mevzunu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı piyano sanat dalı öğrencisi Zagros Akıcı ise, "Ben de Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesinden mezun oldum ve buradaki bu güzel çocuklara, hocalarıma ve vatandaşlarıma bir örnek olabilmek adına bugün sahnede Beethoven ve Chopin eserler seslendirdim" şeklinde konuştu.

(MAK-AKK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da 4 Dilli Müzik Şöleni - Son Dakika

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