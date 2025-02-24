Diyarbakır'da Çarpana Tekniğiyle Takı Üretimi

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Olgunlaşma Enstitüsünde çarpana tekniği, bakır ve yarı değerli taşlarla takılar üretiliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nün el sanatları atölyesinde çarpana tekniğiyle yapılan dokumalar, bakır ve yarı değerli taşlarla birleşerek üretilen el emeği göz nuru modeller, göz kamaştırıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 17 farklı atölyede birçok alanda üretim yapan enstitünün bünyesinde; çapana tekniğiyle yapılan dokumalar, arazide toplanan yarı değerli taşlar ve kentin önemli yeraltı madeni bakır, tecrübeli ustaların elinde sanata dönüşüyor. Her biri ince işçilikle işlenen el emeği göz nuru takılar, vitrinde sergilenerek göz kamaştırıyor.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Ufuk Yakut, İHA muhabirine, bakırın, doğada saf halde bulunan metallerden biri olduğunu belirterek, atölyede bakır bileziklerle ilgili yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır hasırını bakırla birleştirerek değişik tasarımlar elde etmeye çalıştıklarını ifade eden Yakut, önemli çalışmalarından biri de, el sanatları bölümünde ürettikleri çarpana dokumayı bakırla birleştirerek değişik tasarımlar elde etmek olduğuna dikkat çekti.

Yakut, çarpana dokumanın tamamen elle yapılan, kartlarla örülen bir dokuma tekniği olduğu bilgisini paylaşarak, "Yukarıda atölyemizde çarpana dokumlar, aşağıda kuyumculuk atölyemizde işlenerek bu şekilde bilezikler elde etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Diyarbakır hasırını yarı değerli taşlarla birleştirerek değişik tasarımlar oluşturmaya çalışıyoruz. Kurumumuzda yapılan bu ürünler, bohça mağazasında da satışa sunulmaktadır" dedi.

Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni Sevcan Aydoğan, Diyarbakır'da bakırın çok eski ve kadim bir sanat olduğunu hatırlattı. Eskiden kap kacakların bakırdan yapıldığını kaydeden Aydoğan, "Biz, farklılık katarak burada takılarda kullanmaya başladık. Bizim burada doğal taş atölyemizde var. Bunları bakırla birleştirip bilezik, kolye ve yüzük yapıyoruz. Bakır bilezikler çok revaçta ve talep görüyor. Örme tekniğinde, balıksırtı, balık kılçığı, örgü, sepet örgü gibi tekniklerle bakır bilezikler üretiyoruz. Bunun dışında da, kuyumculuğun tüm tekniklerini kullanarak takılar ortaya çıkartıyoruz" diye konuştu.

Bakırın kendilerine plaka halinde geldiğini aktaran Aydoğan, "Örgü bilezik yapacaksak önce telimizi hazırlıyoruz. Silindir makinesinden çekiyoruz. İstenilen mikrona geldiği zaman örme işlemine geçiyoruz. Eğer takılarda kullanacaksak istediğimiz mikrona getirip kolye ve küpe şeklinde takıya çeviriyoruz. Bakır ile yaptığımız işler, süreleri değişiyor. Bir bilezik 2 saatte de çıkabilir işçiliğine göre. Bazı işlerimizde bir hafta, 10 güne de çıkabiliyor. Bu, yaptığımız tekniğe göre değişiyor" şeklinde konuştu.