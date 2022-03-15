Diyarbakır'da Ney sesi ile bütünleşen söyleşiye yoğun ilgi - Son Dakika

Diyarbakır'da Ney sesi ile bütünleşen söyleşiye yoğun ilgi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yazar ve Ney Sanatçısı Hakan Mengüç'ü düzenlediği söyleşide okurlarıyla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonunda Diyarbakırlılara etkinlikler sunmaya devam ediyor. Sanatçı Mengüç, yoğun ilgi gören etkinliğinde tasavvuf ve sufi felsefesi, aşk ve nihilizm konularında bilgilendirme yaparak Mevlana ve Şems, Aşık Veysel ve Neyzen Tevfik'ten çeşitli hikayeler anlatarak, kentte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

"Diyarbakırlıların bizi yalnız bırakmaması beni çok mutlu etti"

İlgiden memnun olduğunu belirten Mengüç, "Bugün salonun dolu olması ve Diyarbakırlıların bizi yalnız bırakmaması beni çok mutlu etti. Zaten Diyarbakır'dan hep mesajlar alıyorduk. Büyükşehir Belediyesi de bizi çok güzel misafir etti ve bize çok güzel bir ortam sağladı. Buradan çok büyük bir huzurla ayrılıyorum. Diyarbakır'a çok geldim ve her seferinde de aynı heyecanla geliyorum" dedi.

İzleyicilerden Dicle Şahin, etkinlik sayesinde keyifli bir akşam geçirdiklerini ifade ederek, "İçimiz huzurla doldu. Hakan Mengüç'ü sosyal medyadan ve kitaplarından tanıyoruz bize çok iyi bir yol arkadaşı oluyor" diye konuştu.

"Korona virüs dönemlerinde takip etmeye başladım"

İzleyicilerden Kerim Tuncay ise sürekli takip ettiği yazarı dinlediği için mutlu olduğunu belirterek, "Hakan Mengüç hocayı ben daha önce sosyal medyadan tanıyorum ama takip etmiyordum. Korona virüs dönemlerinde takip etmeye başladım. Evde kaldığımız için bana gerçekten çok huzur veriyordu. Zaten böyle bir etkinlik olduğunu bir hafta önceden öğrendim ve çok sevindim. Açıkçası bende ney çalmak istiyorum ama çalamıyorum, öğreneceğim inşallah. Hakan Mengüç'ün konuşmaları bana büyük bir güven veriyor" şeklinde konuştu.

Söyleşiye ailesiyle birlikte geldiğini kaydeden Tuba Akgün da "Kitap okumaya Hakan Mengüç ile başladım. Bugün onu dinlemeye geldik. Çok güzeldi. Çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda izleyiciler, Yazar Mengüç'e kitabını imzalattırdı, fotoğraf çektirdi.