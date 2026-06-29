Rus Gelin oyunu, Eymen için sahnelendi - Son Dakika
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Rus Gelin oyunu, Eymen için sahnelendi

Rus Gelin oyunu, Eymen için sahnelendi
29.06.2026 15:23  Güncelleme: 15:26
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Bodrum'da DMD kas hastası Eymen Özdoğan'ın tedavisine destek amacıyla 'Rus Gelin' adlı tiyatro oyunu Nurol Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Etkinlikten elde edilen gelir, Eymen'in tedavi sürecine aktarılacak.

DMD kas hastası Eymen Özdoğan'ın tedavi sürecine destek sağlamak amacıyla "Rus Gelin" adlı tiyatro oyunu, Nurol Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi tarafından düzenlenen yardım gecesinde, Erol Hizarcı'nın yazıp yönettiği, Elif Aysel Nazım ile Eray Sel'in rol aldığı "Rus Gelin" adlı tiyatro oyunu DMD kas hastası Eymen Özdoğan için sergilendi.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Meclis Üyesi Damla Tok, Atatürkçü Düşünce Derneği Bodrum Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Eymen'in annesi Özlem Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.

İlgiyle izlenen tiyatro oyunu sonunda, Bodrum Belediyesi tarafından, tiyatronun sergilenmesinde emeği geçenlere ve tiyatro oyuncularına plaket takdim edildi.

Anlamlı etkinlikte elde edilen gelir, DMD kas hastası Eymen Özdoğan'ın tedavi sürecine destek amacıyla kullanılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Rus Gelin oyunu, Eymen için sahnelendi - Son Dakika

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