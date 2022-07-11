Doğa ve kültür turizminin gözde adreslerinden Trabzon'da bayram hareketliliği - Son Dakika
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Doğa ve kültür turizminin gözde adreslerinden Trabzon'da bayram hareketliliği

11.07.2022 13:31

Türkiye'nin doğa turizminde öne çıkan illerinden Trabzon'da, bayram tatili oldukça hareketli geçiyor.

Türkiye'nin doğa turizminde öne çıkan illerinden Trabzon'da, bayram tatili oldukça hareketli geçiyor.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra ziyaretçilerine deniz, yayla ve dağ turizmine yönelik pek çok alternatif sunan kent, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de tercih edildi.

Türkiye'nin dört bir yanı ile Körfez ve Kafkas ülkelerinden kente gelen ziyaretçiler, mağazalar, lokantalar, alışveriş merkezleri ile tarih ve turistik mekanlarda zaman geçiriyor.

En fazla ziyaretçi çeken yerlerin başında Sümela Manastırı, Uzungöl, Ayasofya Cami ve Müzesi ile Atatürk Köşkü geliyor.

"Bölgemize gelen turist şehri de tarihi yerleri de geziyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine, Trabzon'un yeni turizm sezonuna güzel giriş yaptığı söyledi.

Sadece başarılı bir yaz sezonu değil, sonbahar ve kış sezonu da geçirmeyi umut ettiklerini belirten Kantarcı, rezervasyonların ve işletmelerin doluluk oranlarının çok iyi gittiğini dile getirdi.

Kantarcı, Orta Doğu pazarının yanı sıra Avrupa pazarını da önemsediklerini vurgulayarak, "En büyük temenni ilkbahar ve sonbaharda geçmiş yıllarda hizmet vermiş olduğumuz Avrupa pazarının da tekrar devreye girebilmesi." ifadesini kullandı.

Farklı ülkelerden bölgeye sürekli bir hareketliliğin olduğuna işaret eden Kantarcı, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizdeki müzeler, Roma'dan, Bizans'tan, Osmanlı'dan kalan tarihi yapılar, kiliseler, surlar, camiler, manastırlar... Trabzon ve Gümüşhane destinasyonuna bir girdiğiniz zaman onlarca manastır sayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim bölgemize gelen turist şehri de tarihi yerleri de geziyor. İçinde kültür de oluyor. Bölgesel bir tur paketi gibi oluyor."

"Türkiye'deki en güzel kültürel miraslardan birisi burada"

Turist rehberlerinden Hazal Aydoğan da İstanbul'dan 40 kişilik grupla bayram tatilini geçirmek için Karadeniz'e geldiklerini anlattı.

Geceyi Trabzon'un Maçka ilçesinde geçirdiklerini belirten Aydoğan, şöyle konuştu.

"Sümela Manastırı ve Atatürk Köşkü'nden sonra Ayasofya'ya geldik. Çok keyifli. Hele ki böyle bir mirasa ev sahipliği yaptığı için burayı ayrıca çok seviyorum. Bence Türkiye'deki en güzel kültürel miraslardan birisi burada. Şimdi freskleri inceleyeceğiz, herkes gelsin, Trabzon'u ziyaret etsin."

Eşi ve çocuğu ile Nevşehir'den gelen Demet Nur Akşahin de Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için Karadeniz turuna çıktıklarını söyledi.

Trabzon'a ilk kez geldiklerine dile getiren Akşahin, "Çok güzel, çok büyük. Yani anlatılandan daha da fazlası. İyi ki gelmişiz. Uzungöl'ü ve Sümela Manastırı'nı çok merak ediyoruz. Şimdi yolculuğumuzda orası olacak." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen Cansın Barak ise yaylaları ve tarihi yerlerini gezdiği kenti çok beğendiğini dile getirdi.

"Bu güzelliği herkesin görmesi lazım"

Mısır'dan gelen Ahmet Osama da tatil için Trabzon'u tercih ettiğini belirterek, "Uzungöl'e gittim. Boztepe, Atatürk Köşkü, Ayasofya'yı gezdim. En çok da Ayosofya ve Uzungöl'ü beğendim. Herkese tavsiye ediyorum. Bu güzelliği herkesin görmesi lazım." dedi.

Ailesiyle Suudi Arabistan'dan gelen Mohammed Aiessa, iki gündür Trabzon'da olduklarını ifade ederek, Uzungöl'ü, havasını ve insanlarını çok sevdiklerini kaydetti.

Şam'dan gelen ve aynı zamanda turist rehberi olan Mazen Cabbar, her hafta Trabzon'a bir grupla geldiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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