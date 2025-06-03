Dolmabahçe Sarayı'nda mehteran gösterileri başladı

İSTANBUL - Milli Saraylar Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen mehteran gösterileri yaz boyunca Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirilecek. İlk gösteri ise Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı. Çok sayıda vatandaş ise gösteri ilgiyle izledi.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından düzenlenen mehteran gösterileri; Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Mehteran Birliği'nin tarihi marşları, yaz boyunca üç sarayın avlularında sergilenecek. Gösteriler, yaz boyunca haftanın üç gününde planlandı. Salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de yapılacak olan gösteriler yaklaşık 30 dakika sürecek.

İlk gösteri Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçilerle buluştu

İlk gösteri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde düzenlendi. Mehter geleneği, yerli ve yabancı turistle buluştu. Gösterilerde, 'Segah Peşrevi', 'Şehzade Süleyman Marşı', 'Tarihi Çevir', 'Mehterhane-i Hakani Marşı', 'Ordu Marşı' ve 'Hücum Marşı' gibi klasikleşmiş eserler seslendi. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği; dönemin müzik kültürüne uygun kostümler, geleneksel enstrümanlar ve profesyonel müzisyenlerle sahne aldı. Tarihi kostümler, disiplinli yürüyüşler ve yüksek ritimli marşların yer aldığı gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Mehter Marşı'nın sesini duyunca bu tarafa doğru yöneldik"

Mehter Marşı'ndan çok etkilendiğini ifade eden Sevim Koçaş, " İstanbul'u gezmeye Avusturya'dan geliyoruz. Bu üçüncü gelişimiz. İstanbul'u çok seviyoruz. Buraya da şu an tesadüfen geldik. Aslında Adalar'a gitmek için gelmiştik. Ama Mehter Marşı'nın sesini duyunca bu tarafa doğru yöneldik. Mehter Marşı'nın sesi bambaşka bir şey. O sesi duymak bile insanın içinde bambaşka şeyleri çağrıştırıyor. Vatan manasını yurt dışında yaşayan Türkler daha iyi hissediyor. İnsan her zaman içinde olduğu şeyin kıymetini bilmiyor. Uzaktan bunu çok daha iyi hissedebiliyoruz. Şu sesi duymak, ezan sesini duymak ve bayrağı görmek bizde neleri çağrıştırdığını burada yaşayanlar belki de bizim kadar hissedemezler" dedi.

"Çok duygulandım"

Mehter Takımı izlerken çok duygulandığını ifade eden Tülay Duran ise, "Çok duygulandım çünkü tüylerim diken diken oldu. Bu anı yaşamak görmek gerçekten beni çok mutlu etti. Çok heyecanlandım. Çok güzel bir duygu. Bunu burada yaşadığım için çok güzel bir anı olarak kalacak. İnşallah bir daha geliriz. Türkiye'de yaşayanlar vatanın milletinin kıymetini bilsinler" diye konuştu.

"Gurur verici bir durum"

Mehter Takımını dinlediğinde tüylerinin diken diken olduğunu söyleyen Zeynep Günaydın, "Bizim için gurur verici bir durum. Sesi bile gurur veriyor insana. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor. Çok güzel bir manzara. Daha önce bir kere denk gelmiştim. Çalıştığımız için fırsatımız olmuyor ama bugün gelmişken kaçırmak istemedik doğrusu" ifadelerini kullandı.