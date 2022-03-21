Down sendromlu İstemihan radyoda engellilerin sesi oluyor - Son Dakika

Bayburt'ta yaşayan 23 yaşındaki down sendromlu İstemihan Kaya, radyoculuk hayalini gerçekleştirip engellilerin kentteki sesi oldu.

Kaya, 4 yıl önce kentte UniFM adlı yerel bir radyoda program yapan Talat Saka'ya programlara katılarak türkü söyleme isteğini iletti. Bu talebi geri çevirmeyen Saka, Kaya'yı programa misafir olarak davet etti.

Birlikte keyifli bir sohbete imza atarak ciddi dinleyici kitlesine ulaşan ikili, daha sonra haftanın belirli günü birlikte program yapma kararı aldı.

Konuşma yetisi düşük olmasına rağmen radyo programında Saka'nın da yardımıyla türkü söyleyip dinleyicilerini eğlendiren Kaya, aynı zamanda kendisi gibi engelli bireylerin yaşadığı sorunları da dile getiriyor.

Yaklaşık 10 yıldır kentte radyo programı sunan Talat Saka, AA muhabirine, İstemihan'la 100 program yaptıklarını söyledi.

İstemihan'ın kentteki sosyal yaşamın her alanında bulunduğunu, dolayısıyla onunla programa çıkmanın kendisine ayrı mutluluk verdiğini dile getiren Saka, "İstemihan radyoya olan ilgisini, sevgisini her zaman bana söylüyordu. Bir dönem sonra artık dedim ki İstemihan'ı radyoda yanımda değerlendirmeliyim. Kış memleketinde yaşıyoruz hem ortamımız sıcak hem de onun radyoculuk hayalini gerçekleştirmiş oluyoruz. Böylece birlikte program yapmaya başladık." diye konuştu.

"Onun söylemek istediği her şeyi dinleyiciye iletiyorum"

Saka, İstemihan'ın konuşma güçlüğü yaşadığını ancak tüm derdini anlatabildiğini ve kendisinin de dinleyicilerin anlamasına yardımcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz burada 6 bin, 7 bin dinleyiciye ulaştığımız günlerde İstemihan'ın radyoda programda olacağını duyurduğumuzda dinleyici sayımız ciddi bir artış gösteriyor. İstemihan'ı bütün Bayburt tanıdığı için bizim için de katkı sağlıyor. İstemihan, bazı kelimeleri ve harfleri söylemekte sıkıntı yaşıyor. Ama biz 13 yıldır birlikte olduğumuz için artık onun ağzından çıkacak her türlü kelimenin nereye bağlanacağını, ne demek istediğini biliyorum. Dolayısıyla onun söylemek istediği her şeyi dinleyiciye iletiyorum."

Talat Saka, İstemihan'ın kentte engellilere yönelik, gördüğü tüm eksiklikleri radyoda duyurup çözüme kavuşturarak adeta onların radyodaki sesi olduğunu ifade etti.

İstemihan'ın kentteki sosyal yaşamın içerisinde olduğuna dikkati çeken Saka, şöyle devam etti:

"Birlikte radyo programcılığı yapmaya başladıktan sonra İstemihan, gitmiş olduğu mekanlarda, kurumlarda, özellikle engelli bireylere yönelik yaşanan zorlukları, aksaklıkları gelip bana 'Burada böyle bir eksiklik var, böyle bir durum var.' şeklinde iletmeye başladı. Biz de bir sonraki yayında İstemihan'ı da konuk alarak bu sorunları birlikte dile getiriyorduk ve düzeltilmesi için de yetkili kişilerin tedbir almasını sağlıyorduk. Radyo olarak biz bununla alakalı çalışma yapıyoruz. İstemihan bizim görünen yüzümüz. Bayburt'un en sosyal insanından daha sosyal ve bir o kadar da duyarlı. Gördüğü bütün aksaklıkları, hayatında yaşamış olduğu sıkıntıları geliyor, burada mikrofonu açıyoruz, konuşuyor. Bütün aksaklıkları, eksikleri kendisi aracılığıyla tüm dinleyicilerimizle buluşturmuş oluyoruz."

Saka, İstemihan'ın çok güzel türkü söylediğini ve dinleyiciyi radyoya bağladığını vurgulayarak, "Sosyal medyada başlayan bir akımımız vardı. Kendisiyle çok güzel türküler söylüyorduk. Bunu değerlendirip toplumda bu tür insanların var olduğunu her kesime bildirmek istedik. Belki konuşma yetisi çok yok ama gerçekten çok güzel türkü söylüyor. 'Bayburt Dağları' ve 'Türkiyem' gibi parçaları çok iyi söylüyor. Radyoda eşlik ettiğimiz bazı şarkıları da var." diye konuştu.