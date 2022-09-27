Dünyaca ünlü Cimri oyunu, sesli betimlemeyle sahnelenecek - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Cimri oyunu, sesli betimlemeyle sahnelenecek

27.09.2022 13:26
Dünyaca ünlü Cimri oyunu, sesli betimlemeyle sahnelenecek

Dünyaca ünlü Cimri isimli tiyatro oyunu, Turkcell Vadi'de engeller görme engelli yetişkinler için Turkcell'in Hayal Ortağım uygulamasında yer alan canlı sesli betimleme teknolojisiyle sahnelenecek.

Dünyaca ünlü Cimri isimli tiyatro oyunu, Turkcell Vadi'de engeller görme engelli yetişkinler için Turkcell'in Hayal Ortağım uygulamasında yer alan canlı sesli betimleme teknolojisiyle sahnelenecek.

Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in performansıyla 5 sezondur kapalı gişe sahnelenen Moliere'in ünlü eseri Cimri, Semaver Kumpanya iş birliğiyle 2 Ekim akşamı Turkcell Vadi'de tiyatroseverlerle buluşacak. Görme engelli bireylerin de takip edebilmeleri için Turkcell'in Hayal Ortağım uygulaması üzerinden anlık sesli betimlemeyle ilk kez sahnelenecek. Bu sayede görme engelli sanatseverler, bu tiyatro oyununu hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan tüm seyircilerle birlikte deneyimleyebilecek.

Semaver Kumpanya tarafından sahnelenecek oyunla sanatseverler, 17. yüzyılda yaşamış Fransız yazar Moliere'in ünlü eseriyle engelleri aşan keyifli bir akşam geçirecek. Ünlü yazar Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisiyle sahnelenen oyunun müzikleri ise Okan Kaya ve Ömer Öztüyen'e ait.

Bu kapsamda mekana özel giriş kapısı, AVM içerisinde bulunan engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelliler için sarı kılavuz çizginin yanı sıra fiziksel engelliler için sahne önünde özel izleme alanı bulunuyor. Etkinlikler için gelen görme engelli bireyler, kapalı alanlarda yönlendirme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla Turkcell Vadi'de gitmek istediği yerler için adım adım navigasyon desteği alabiliyor. Ayrıca alanda yer alan geri dönüşüm otomatında plastik ve alüminyum atıklar toplanıyor. Turkcell Vadi etkinliklerinin biletlerini, Platinum üyeleri yüzde 15 indirimli ve fizy kullanıcıları ise yüzde 10 indirimli satın alabiliyor. Turkcell Platinum ve fizy'den temin edilen indirim kodlarıyla biletler www.biletix.com sitesinden kolayca alınabiliyor.


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Kaynak: DHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünyaca ünlü Cimri oyunu, sesli betimlemeyle sahnelenecek - Son Dakika

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