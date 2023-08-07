Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı

07.08.2023 11:07

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, milli okçu Mete Gazoz'u tarihi dünya şampiyonluğu sonrasında kutladı. Coelho, Twitter'da yapılan bir paylaşımı alıntılayarak Gazoz'a 'Şampiyon' ifadesini kullandı. Gazoz ise yazarın tebriklerine 'Çok teşekkürler' şeklinde cevap verdi. Paulo Coelho, Simyacı, 11 Dakika, Hac, Aldatmak, Veronika Ölmek İstiyor gibi romanları ile tanınan 75 yaşındaki Brezilyalı bir yazardır.

Daha önce, "Okçu'nun Yolu" adlı kitabını Mete Gazoz'a ithaf eden dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, milli okçuyu tarihi dünya şampiyonluğu sonrasında kutladı.

"ŞAMPİYON"

Twitter'da bir kullanıcının yaptığı, "Yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı kitabını Mete Gazoz'a boşuna ithaf etmemiş. Tebrikler şampiyon böke Mete Gazoz." paylaşımını alıntılayan Paulo Coelho, "Şampiyon" ifadesini kullandı. Gazoz ise yazara, "Çok teşekkürler" diyerek cevap verdi.

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı

PAULO COELHO KİMDİR?

75 yaşındaki Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho; Simyacı, 11 Dakika, Hac, Aldatmak, Veronika Ölmek İstiyor gibi romanları ile tanınıyor.

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı
Paulo Coelho
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı
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Paulo Coelho, Mete Gazoz, Kültür Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı - Son Dakika


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