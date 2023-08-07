Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı

Daha önce, "Okçu'nun Yolu" adlı kitabını Mete Gazoz'a ithaf eden dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, milli okçuyu tarihi dünya şampiyonluğu sonrasında kutladı.

"ŞAMPİYON"

Twitter'da bir kullanıcının yaptığı, "Yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı kitabını Mete Gazoz'a boşuna ithaf etmemiş. Tebrikler şampiyon böke Mete Gazoz." paylaşımını alıntılayan Paulo Coelho, "Şampiyon" ifadesini kullandı. Gazoz ise yazara, "Çok teşekkürler" diyerek cevap verdi.

PAULO COELHO KİMDİR?

75 yaşındaki Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho; Simyacı, 11 Dakika, Hac, Aldatmak, Veronika Ölmek İstiyor gibi romanları ile tanınıyor.