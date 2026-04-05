Dünyada Bir İlk: 3D Anadolu Sanat Müzesi Açıldı

Gaziantep'te Aysel İbrahim Akınal Görsel Sanatlar Lisesi ev sahipliğinde hazırlanan "3D Anadolu Sanat Müzesi", bir yıllık emeğin ardından kapılarını açtı.

Gaziantep'te Aysel İbrahim Akınal Görsel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ortak çalışma ile 3D yazıcılar kullanarak ortaya koyduğu ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan "3D Anadolu Sanat Müzesi" 1 yıl süren emeğin ardından Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açıldı. Hayata geçirilen müze, özellikle klasik eğitim yöntemlerinin dışında, "yaparak, yaşayarak öğrenme" modeli temel alınarak hazırlanırken sadece bir sergi alanı olmanın ötesinde, eğitimde yeni bir model olma iddiası taşıyor.

"Müzemiz Gaziantep dışında dünyada da ilk olabilir"

Açılış gerçekleştirilen müze ile ilgili bilgiler veren Özden Yıldız, müzenin dünyada bir ilk olabileceğini söyleyerek, "Bir yıllık bir emeğin ardından öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız bir sürecin sonunda müzemizi açtık. Müzemiz bir eğitim modeli iddiası taşıyor. Pedagojik açıdan örnek olacağına inandığımız bir model ortaya koymaya çalıştık. Ürünümüz de '3D Anadolu Sanat Müzesi' adı altında artık öğrencilere ilham olmaya devam ediyor. Projemiz, öğrencilerimizin akademik anlamda daha da nasıl güçlendirebiliriz sorusuyla ortaya çıktı. Akademik yeterliliklerdeki eksiklikler ve disiplinler arası beceri temelli konularda yaparak yaşayarak öğrenme modellerini bir araya alarak yaptığımız bir çalışma. Aslında bu proje ihtiyaçtan doğdu. Sadece Gaziantep'te değil dünyada bir ilk olabilir. Ben çok araştırdım ama bir örneğini göremedim. Okul içerisinde müzeler var fakat öğrencilerin tarihi amaçla ortaya koyduğu, kendilerinin birebir üreterek yaptığı böyle bir örnek rastlamadım" dedi.

"Emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyorum"

Kültür ve sanatın önemine değinen Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, "Günümüzde sanat ve estetik en önemli konulardan biri olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla sanattan, estetikten, musikiden, resimden, müzeden anlayan güzel gençlerin olması onların ince duygulu ve zarif olmalarını sağlayacaktır. Sizlerde biliyorsunuz ki insanı iyileştiren yönlerden biri sanat, spordur ve musikidir. Dolayısıyla açılışını gerçekleştirdikten sonra gezeceğimiz resim sergisi ve 3D Anadolu Müzesinde emeği geçen bütün öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP