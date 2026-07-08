Dünyanın en büyük Türk bayrağı yeniden eski görkemine kavuştu - Son Dakika
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Dünyanın en büyük Türk bayrağı yeniden eski görkemine kavuştu

Dünyanın en büyük Türk bayrağı yeniden eski görkemine kavuştu
08.07.2026 19:02  Güncelleme: 19:20
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Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından Ahır Dağı'nın zirvesine yapılan 40 dönümlük dev Türk bayrağı, zorlu kış şartlarının ardından bakım ve onarım çalışmalarıyla eski canlılığına kavuşturuldu.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından 2025 yılında Ahır Dağı'nın 1830 rakımlı zirvesine doğal zemini boyama yöntemiyle yapılan dünyanın en büyük Türk bayrağı, zorlu kış şartlarının ardından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniden ilk günkü görünümüne kavuştu.

Yaklaşık 40 dönümlük alana işlenen dev bayrakta, yoğun kar yağışı, yağmur ve sıcaklık değişimlerinin neden olduğu doğal deformasyonlar giderildi. Çalışmalar kapsamında mevsimsel yabani otlar temizlenirken, bayrak yeniden boyanarak eski canlılığına kavuşturuldu.

Onikişubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, 2025 yılında Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın talimatıyla doğal zemini boyama yöntemi kullanılarak dünyanın en büyük Türk bayrağının Ahır Dağı'na kazandırıldığını belirtti.

Bölgede son 40 yılın en sert kışının yaşandığını ifade eden Kılıçsallayan, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bayrağın bazı bölümlerinde doğal deformasyon oluştuğunu söyledi. Kılıçsallayan, "Bayrağımızın yeniden ilk günkü görünümüne kavuşması için bakım, onarım, boyama ve canlandırma çalışmalarını ekip arkadaşlarımızla titizlikle gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın sonuna geldik" dedi.

Kılıçsallayan, bakım ve onarım çalışmalarının sponsor firmaların desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığını ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dünyanın en büyük Türk bayrağı yeniden eski görkemine kavuştu - Son Dakika

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