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Dünyanın İlk Diyalogsuz Aşk Filmi "Birkaç Mısraymış Meğer" 17 Kasım'da Sinemalarda - Son Dakika

Dünyanın İlk Diyalogsuz Aşk Filmi "Birkaç Mısraymış Meğer" 17 Kasım'da Sinemalarda

16.11.2023 20:41  - Güncelleme: 20:46

Dünyanın ilk diyalogsuz aşk filmi olan "Birkaç Mısraymış Meğer" 17 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. Filmin senaristi ve yapımcısı Hüsamettin Elçi, 30 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini belirtti ve dilin susup, gözlerin konuşacağı bir film yapmayı hedeflediğini ifade etti. Film, Anadolu'da yaşanan aşkları anlatıyor ve özellikle 40 yaş üzerindekilerin kendilerini bulabileceği bir hikayeye sahip.

Diyalogsuz aşk filmi "Birkaç Mısraymış Meğer" son dönemlerde adından söz ettiriyor. Filmin çekimleri Bursa'ya bağlı Tirilye ilçesinde gerçekleşti.

Başrollerinde Seyit Taha Elçi ve Şermin Güven'in yer aldığı film, iki gencin yaşadıkları duygu dolu platonik bir aşk hikayesini anlatıyor.

Ahmet Fırat İçigen, İsmail Hakkı İnan ve Deniz Ceylan'ın da rol aldığı filmde geçmişte yaşanan aşkların daha duygu dolu olduğuna vurgu yapılıyor.

Özellikle ünlü oyunculara yer verilmediği öğrenilen filmin hikayesi için izlenmesinin hedeflendiği ifade edildi. 17 Kasım'da vizyona girecek olan 75 dakikalık filmde +40 görseli yer alıyor.

"30 yıllık hayalimdi, istedim ki dil sussun, gözler konuşsun"

Film senaristi ve yapımcısı Hüsamettin Elçi, "Bu hem benim hem ülkem için bir gururdur, şükrediyorum ve yaptığım işin bilincindeyim. Çünkü bunu dünyada hiçbir sinema, ülkeler başarmadan biz başarmış olduk. Diyalogsuz aşk filmi çekildi ama onlar birer belgesel, kısa süreli veya animasyon filmleriydi. Bu benim 30 yıllık hayalimdi, diyalogsuz film. Ben istedim ki dil sussun, gözler konuşsun. Gözleri de konuşturduğum kanaatindeyim. Bu film ayrıca eski aşklardan bilhassa platonik aşklardan bir örnektir.

Ülkemde, Anadolu'da yaşanan aşkları anlatır ve afişin üzerine +40 ibaresini koydum. Bu çok önemlidir. Bana neden diyorlar, ben de duygu insanlarına hitap etmek istiyorum diyorum. Ben 1970'lerde kalan o sinema sevgisini yeniden insanıma getirdim. Bu film bir şiir dizisinden başladı, ben bir şairim. Bir dizi şiir yazmıştım ilk karşılaşma anını anlatan, ardından o hikayenin peşinden gittim. O hikayeyi istedim ki benim milletim komple yaşasın. Bilhassa 40 yaşının üzerindekiler inanın bu filmde kendisini, hatıralarını, hatta hayallerinden çok şey bulacaklar. Onun için bilhassa öneriyorum, yalnız mendillerini alsınlar gelsinler diyorum" dedi.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünyanın İlk Diyalogsuz Aşk Filmi 'Birkaç Mısraymış Meğer' 17 Kasım'da Sinemalarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın İlk Diyalogsuz Aşk Filmi "Birkaç Mısraymış Meğer" 17 Kasım'da Sinemalarda - Son Dakika
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