Dünyanın konuştuğu Filistinli yönetmen Antalya'ya geliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dünyanın konuştuğu Filistinli yönetmen Antalya'ya geliyor

Dünyanın konuştuğu Filistinli yönetmen Antalya\'ya geliyor

'Antalya Kültür Yolu Festivali' dünya prömiyerini 46. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan, Variety'nin 2023'ün Etkili Uluslararası Kadınları arasında gösterilen, ödüllü 'Farha' filmi ile tanınan Filistinli yönetmen Darin J. Sallam'ı ağırlayacak. Sallam, 'Farha' filminin Paribu Cineverse Antalya Migros'taki gösteriminin ardından Antalyalılarla buluşacak.

29.10.2024 10:24
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl 16 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı 'Antalya Kültür Yolu Festivali' 2-10 Kasım tarihleri arasında Antalyalılarla buluşacak. Festivalde, Netflix'te yayınlanan 'Farha' filmi ile bütün dünyada tanınan Filistinli yönetmen Darin J. Sallam 3 Kasım'da 'Filistin Direniş Sineması' etkinliğinde sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlik, 3 Kasım'da saat 16.00'da Paribu Cineverse Antalya Migros'taki 8 nolu salonda 'Farha' filminin Türkçe alt yazılı gösterimi ile başlayacak. Film gösteriminin ardından yönetmen Darin J. Sallam, yönetmen Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde kendi sinema yolculuğunu ve Filistin sinemasını anlatacak. Variety'nin 2023'ün Etkili Uluslararası Kadınları arasında gösterilen yönetmen Sallam herkese açık ve ücretsiz etkinlikte izleyicilerin sorularını da yanıtlayacak.

Bir Balkon Yapım organizasyonu olan 'Filistin Direniş Sineması' etkinliği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Şanlıurfa durağında Filistinli yönetmen Nevres Salih'i ve Türk yönetmen Abdulgafur Şahin'i ağırlamıştı. Samsun durağında Filistinli yönetmen Ahmad Saleh'i konuk eden etkinlik, Trabzon durağında da Mohammad Almoghanni'yi sinemamaseverlerle buluşturmuştu.

DARİN J. SALLAM KİMDİR?

Darin J. Sallam, Kral Abdullah II Bin Al-Hussein'in Mükemmellik Nişanına layık görülen Filistin kökenli Ürdünlü ödüllü bir yazar ve yönetmendir. Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı Kızıldeniz Sinematik Sanatlar Enstitüsü'nden (RSICA) yüksek lisans derecesine sahiptir. Aralarında 'The Dark Outside' (2012) ve 'The Parrot'un (2016) da bulunduğu 5 ödüllü kısa filmi bulunmaktadır. Sallam, Berlinale Talent, Robert Bosch Film Ödülü sahibi, Asia Pacific Screen Academy ve Film Independent üyesidir. Son olarak BAFTA- Yugo bursu olmak üzere uluslararası film festivallerinde jüri üyeliği yaptı. Amman merkezli yapım şirketi TaleBox'n kurucu ortağı ve yönetici ortağıdır.

Eleştirmenlerce beğenilen ilk uzun metrajlı filmi 'Farha' (2021) dünya prömiyerini 46. Toronto Uluslararası FilmFestivali'nde yaptı, bugüne kadar çok sayıda ödül kazandı ve Aralık 2022'de dünya çapında Netflix'te yayınlanmaya başladı. 'Farha' aynı zamanda 2023 yılında 95. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde Ürdün'ün adayı olarak seçildi ve 'Asya Oscarları' olarak bilinen 15. Asya Pasifik Ekran Ödülleri'nde (APSA) 'En İyi Gençlik Filmi' ödülünü alarak Ürdün için tarihi bir ilke imza attı ve Sallam'ı, APSA'ya layık görülen ilk Ürdünlü yönetmen yaptı.

Yakın zamanda Sallam, Variety'nin 2023'ün Etkili Uluslararası Kadınları arasında gösterildi ve IMEU (Institute of Middle East Understanding) Storyteller Award 2023 ödülünü aldı.

Kültür Sanat, Sinema, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünyanın konuştuğu Filistinli yönetmen Antalya'ya geliyor - Son Dakika

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