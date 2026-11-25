Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Geleneksel El Yapımı Kağıt alanında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı verilen Melek Süreyya Tok, geleneksel sanatın tanıtımı ve gelecek nesillere aktarımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geleneksel el sanatlarının korunup yaşatılması için çalışmalar sürerken, Düzce’de el yapımı kağıt sanatının temsilcilerinden Melek Süreyya Tok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Geleneksel El Yapımı Kağıt alanında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı ile belgelendirilen Melek Süreyya Tok, geleneksel sanatın kültürel miras içindeki önemine dikkat çekti. Görüşmede, el yapımı kağıt sanatının yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi ele alındı. Geleneksel üretim yöntemleriyle sürdürülen el yapımı kağıt sanatı, kültürel değerlerin korunması ve geçmişten günümüze uzanan el sanatları geleneğinin devam ettirilmesi bakımından önem taşıyor.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına dönük çalışmaların taşıdığı önem, Melek Süreyya Tok'un Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak belgelendirilmesiyle bir kez daha ortaya çıkıyor.