Düzce\'de Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti\'nde sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

Düzce'de Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'nde sonbahar renkleri görsel şölen sunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de 1451 rakımdaki Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'nde güz renkleri görülmeye başlandı. Kayın, köknar ve kestane gibi ağaçların sarı, kahverengi ve kızıl tonlarıyla oluşturduğu manzarada olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar vakit geçiriyor.
Düzce'deki bin 400 metre yükseklikteki Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti'nde güz mevsiminin renkleri hakim olmaya başladı.
Yaylaya ve volkanik çöküntüyle oluşmuş gölete gelen olta balıkçıları, fotoğrafseverler ve kampçılar, doğada sonbaharla başlayan renk cümbüşünün arasında vakit geçiriyor.
Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta ve 1451 rakımda yer alan yayla ile göletin bulunduğu alandaki ağaçlar ve bitki örtüsü yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarıyla renkli görsel oluşturuyor.
Kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçlarla çevrili yol güzergahı da ziyarete gelenlere farklı renk tonlarının oluşturduğu ahenkli manzarada yolculuk fırsatı sunuyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?