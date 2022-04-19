Antik kentte "kültür sokağı" kurulacak - Son Dakika
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Antik kentte "kültür sokağı" kurulacak

19.04.2022 15:03

Batı Karadeniz'in "Efes"i olarak anılan Düzce'deki "Prusias ad Hypium Antik Kenti"nde tiyatronun orta ve doğu kanadı üzerindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Batı Karadeniz'in "Efes"i olarak anılan Düzce'deki "Prusias ad Hypium Antik Kenti"nde tiyatronun orta ve doğu kanadı üzerindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Bölgenin en eski yerleşim yeri olarak bilinen antik kentteki kazılar, Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve Düzce Belediyesinin desteğiyle yıl boyunca sürdürülüyor.

Tarihi milattan önce 3. yüzyıla dayanan, antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı bölgede, yeni yapılar üzerinde çalışılıyor. Konuralp bölgesinde, tarihi kalıntılara giden güzergahta restorasyon çalışmalarının ardından "kültür sokağı" oluşturulacak.

Gün yüzüne çıkan ihtişamlı tiyatro bölümü ve kültür sokağı projelerinin bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

"Tüm hızıyla kazılarımız devam ediyor"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, Düzce'nin en eski tarihi bölgesi olan Konuralp'i çok önemsediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından antik tiyatronun kazılarının 12 aya çıkarılmış olmasının bu alanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Özlü, "Burada 80 işçi ve 10 arkeolog ile yılın 12 ayı kazı yapmaya çalışıyoruz. Bu sene kış mevsimi biraz daha sert geçti, kar ve yağmurun çok olduğu dönemlerde ara vermek zorunda kaldık ama şu an tüm hızıyla kazılarımız devam ediyor, yeni alanlar gün yüzüne çıkıyor." dedi.

Antik tiyatronun kazıldıkça büyüklüğünün ve korunaklı kalışının gözler önüne serildiğini aktaran Özlü, şöyle devam etti:

"Milattan önce 1390 yılına kadar giden bu bölgeyi Düzce'nin tarihi ve geçmişi bakımından çok önemsiyoruz. Sadece kazılar yapmakla kalmıyoruz burada bir kültür sokağı inşa ediyoruz. Projesi ve ihalesi yapıldı inşaatına başlıyoruz. Konuralp ve antik tiyatronun olduğu bölge merkez olmakla birlikte burada bir destinasyon merkezi oluşturacağız. Turizm açısından burası Düzce'nin merkezi bir yeri olacak. Turizm haftası nedeniyle burada birkaç etkinliğimiz olacak. Bu bölgeyi hem tanıtacağız hem de Düzce dışından insanların gelip bölgemizi görmesini istiyoruz. Hedefimiz haftada 10 bin kişinin Düzce dışından gelerek tarihi bölgeleri görmesidir."

"Kazılar tiyatronun orta bölümünde devam ediyor"

Kazı sorumlularından sanat tarihçisi Semih Seçkin ise Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosunda kazı çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Hava koşulları müsaade ettiği sürece alandaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anki çalışmamız da tiyatronun orta kanadında bulunan orta kaveya (seyircilerin oturduğu basamaklar) ve doğu kanadında gerçekleştiriyoruz. Bu yıl orta kaveya ve doğu tonozunu ortaya çıkartmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Antik kentte kültür sokağı kurulacak
Antik kentte kültür sokağı kurulacak
Antik kentte kültür sokağı kurulacak
Antik kentte kültür sokağı kurulacak

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Kaynak: AA

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