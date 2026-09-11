Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu yeni sezonu 17 Eylül'de konserle açıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, yeni sanat sezonunu "Nağmelerle Sezona Merhaba" konseriyle açacak. 17 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da topluluk konser salonunda düzenlenecek programda Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvar seslendirilecek.
Edirne'de "Nağmelerle Sezona Merhaba" konseri düzenlenecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, yeni sanat sezonunu "Nağmelerle Sezona Merhaba" konseriyle açacak.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren topluluk, 17 Eylül Perşembe günü sanatseverlerle buluşacak.
Konserde, Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvar seslendirilecek.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek program saat 20.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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