Antik dünyanın gözdesi Efes, "Müzekart GNS" ile gençleri bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Antik dünyanın gözdesi Efes, "Müzekart GNS" ile gençleri bekliyor

03.07.2022 10:25

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Müzekart GNS" projesi kapsamında gençler, binlerce yıllık tarihe sahip Efes Antik Kenti'ni ücretsiz ziyaret edebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Müzekart GNS" projesi kapsamında gençler, binlerce yıllık tarihe sahip Efes Antik Kenti'ni ücretsiz ziyaret edebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" dağıtacaklarını açıklaması üzerine, Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, antik tiyatrosu ve ihtişamlı tapınaklarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi kendisine çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Efes Antik Kenti'ndeki yoğunluğun da artması bekleniyor.

Proje çerçevesinde kartlarını "gencnesever.com" internet sitesinden aldıktan sonra 300'den fazla müzeyi ücretsiz gezme imkanına kavuşan gençlerin en çok ilgi göstermesi beklenen ören yeri ve müzeler arasında Efes Antik Kenti de yer alıyor.

Müze Müdürü Topal'dan gençlere davet

Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında hazırlanan protokolle "Genç Ne Sever" platformu kapsamında 18-25 yaş arası gençleri ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Müzekart GNS ile gençlerin Efes Antik Kenti'ne de ücretsiz giriş yapabileceğini kaydeden Topal, "Aslında bizim bütün yaş grubundan ziyaretçilerimiz var. Örneğin öğrenci gruplarından teknik olarak gezi yapanlar var. Mimarlık, sanat tarihi, arkeoloji öğrencileri de geliyor. Daha küçük yaş gruplarından estetik sanat zevkini edinmek için gelen de var. Yeni projenin de gençleri antik kent ve müze gezmeye teşvik edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda önemli bir proje" dedi.

"Antik kenti yaşayabilecekler"

Topal, 18 yaş altı grubun müzelere ücretsiz giriş yapabildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Biz bu zaman aralığında da daha sonrasında da gençlerimizi müzelerimizde ve ören yerlerimizde ağırlamayı istiyoruz. Burada gençler, derli toplu bir antik kentin tarihi dokusunu algılayabilecekler, bir antik kenti yaşayabilecekler. Bundan 2 bin - 2 bin 500 yıl önceki yaşam hakkında, mimari hakkında ve yaşam seviyeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar."

Bu yıl Efes Antik Kenti'nde yeni tip koronavirüs salgını öncesindeki ziyaretçi sayılarına ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Topal, kruvaziyerlerin Kuşadası ve İzmir Limanı'na dönmesiyle hareketliliğin arttığına işaret etti.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 'Müzekart GNS' müjdesi (2) Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere 'Müzekart GNS' müjdesi (2)
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antik dünyanın gözdesi Efes, 'Müzekart GNS' ile gençleri bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 11:30:49. #1.13#
SON DAKİKA: Antik dünyanın gözdesi Efes, "Müzekart GNS" ile gençleri bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement