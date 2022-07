EĞLENCE SEVERLER BAYRAMDA VİALAND TEMA PARK'A AKIN ETTİ

Vialand Tema Park'ta Kurban Bayramı macera ve adrenalinle başladı. Özel kortej ekibi, Fun Team Yarışması gibi eğlenceli etkinlikler ve sevilen kostüm karakterlerine ev sahipliği yapan park, birbirinden renkli gösterilere sahne oldu.

Tema Park'ta tüm gün sürecek özel kortej, eğlenceli etkinlikler ve yarışmaların yanı sıra yeni açılan 360 Plus isimli eğlence ünitesi de misafirlerle buluştu. Parkın geçtiğimiz günlerde açılan etabı Vialand Parkur da doğa ve macera severlere ev sahipliği yaptı.

ÇOCUKLAR AİLELERİYLE BİRLİKTE EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDI

Eğlence severlerin unutulmaz deneyimler yaşadığı bayram etkinliklerinde, misafirleri Kral Şakir, Canan, Fil Necati ile Tema Park'ın Viking ve Vega gibi sevilen kostüm karakterleri karşıladı. Tema parkta özel bayram korteji, Fun Team Yarışması, birbirinden neşeli dans ve kukla gösterileriyle çocuklar aileleriyle birlikte eğlencenin tadını çıkardı.

Tema Park'ta dünyanın en iyi dördüncü roller coaster'ı seçilen 'Nefeskesen', 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan 'Adalet Kulesi', King Kong, Viking gibi heyecanı ve adrenalini doruklarda yaşamayı vadeden birçok eğlence ile 'Fatih'in Rüyası' gibi çok sayıda sevilen ünite bayramda da misafirlerin gözdesi oldu. Ziyaretçilerden tam not alan 'Yaban Arısı' ve yeni açılan '360 Plus' isimli üniteler dışında, temmuz ayı sonunda 'Savana' isimli yeni bir eğlence ünitesi daha adrenalin severlerle buluşacak.

Doğa ve macerayı bir arada yaşatan eğlence üniteleri 'Tubby Slide', 'Trambolin', 'Yüksek İp Parkuru' ve Tırmanma Duvarı da misafirleri karşıladı. Tema Park'ın 360 Plus isimli yepyeni ünitesi de bayramda misafirlerine eğlenceli anlar yaşattı.

'BAYRAM COŞKULU VE HEYECANLI GEÇİYOR'

Vialand Tema Park Yönetim Direktörü Tankut Tonger, bayramın son derece coşkulu ve eğlenceli geçtiğini belirterek, 'Bayramın 1'inci gününden itibaren misafirlerimizle buluşmanın keyfini yaşıyoruz. Bayramda yeni sürprizlerimizle, yeni oyuncaklarımızla etkinliklerimizle ve Kral Şakir'le birlikte son drece keyifli bir bayrama hazırlık yaptık. Türkiye'nin ilk, İstanbul'un tek Tema Parkı Vialand' de 30'u aşkın irili ufaklı oyuncakta çocuklar ve büyümeyen çocukların eğlenmesi mümkün. Eğer adrenalin tutkunuysanız 3 saniye de 110 kilometreye çıkan nefes kesen sizin için birebir. Yaz sıcağından bunalırsanız o zaman sizi Viking'e davet ediyoruz. Bu sene 3 tane yeni oyuncağımızla 23 Nisan'da kapılarımızı açtık. 360 Plus dediğimiz 30 metrelik bir oyuncak düşünün üzerine oturuyor, hem etrafınızda dönüyor hem de tam bir takla atıyorsunuz son derece keyifli ve heyecanlı. Yaban arısı ve Savana'yı görmek içinde buraya misafirlerimizi bekliyoruz. Bunun yanı sıra bir macera ve doğa parkurumuz var. İçinde 5 tane oyuncağımızla 20 metrekare alanda ağaçların arasında eğlenmek mümkün? dedi.