Elazığ haberi | Elazığ'da Osmanlı kültür mirası eserleri sergilendi

Elazığ'da Osmanlı kültür mirası eserleri sergilendi

Osmanlı dönemi eserlerinde Ayasofya Vakfiyesi yoğun ilgi gördü

ELAZIĞ Elazığ'da Uluslararası İslam Medeniyetleri buluşması çerçevesinde açılan "Kuyud-ı Kadime Arşivinde Osmanlı Kültür Mirası" sergisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı tarafından Elazığ 16. Bölge Müdürlüğünde ilk defa Kuyud-ı Kadime Arşivinde Osmanlı Kültür Mirası sergisi açıldı. Ahmet Tevfik Ozan Kültür ve Kongre Merkezinde açılan sergi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, sergide Osmanlı dönemine ait 30'dan fazla eserin replikası ve fotoğrafları yer aldı. Açılan serginin en önemli eserleri arasında yer alan Ayasofya Vakfiyesi ve Kudüs Vilayeti Vakıfları Defteri, açılan serginin en önemli eserleri olarak göze çarptı.

"Eserlerin içerisinde kullanılan mühürler ve padişah tuğraları var'

Elazığ'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığımızın Kuyud-ı Kadime arşiv sergisini açtıklarını belirten Elazığ Tapu ve Kadastro Müdürü Mahir Tuncer, "Yerli ve uluslararası birçok bilim adamımız bu arşivimizi ziyaret etti. Arşivimizde çok önemli eserler mevcut. Bu eserlerin başında Ayasofya Vakfiyesi gelmektedir. Ayasofya Vakfiyemiz, burada görüldüğü üzerine 65 metre uzunluğunda ceylan derisi üzerine yazılmış Sultan Fatih tarafından vakfiyenin hususları belirtilmiştir. Şartların içerisinde vakfın hem duası hem de bedduası mevcuttur. Ayrıca Kudüs-ı Şerifin Kafkas defterleri dediğimiz defterlerin tutulduğu kayıtlarımız mevcut. Kayıtların içerisinde Kudüs'teki bütün vakıflara ait tapu kayıtları mevcut. Halen bu kayıtların uluslararası anlaşmalarda geçerliliği mevcut. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün arşivinde bulunan tapu senetleri ve kayıtları sultanlar ve padişahlar tarafından verilen Osmanlıca tapu kayıtlarının çoğu mevcut. Bu eserlerin içerisinde kullanılan mühürler ve padişah tuğraları mevcut. Bunları halkımıza açtık. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütün eserleri Osmanlıca arşivinden gelme tabi kurumumuz Osmanlı'dan bir intikal eden bir kurumdur. Burada Tapu Arşiv Daire Başkanlığında uluslararası 26 ülkenin tapu kayıtları mevcut. Herhangi bir uluslararası anlaşmazlıkta bize müracaat ederler bizde o belgeleri kendilerine sunarız. Elazığ'da ilk defa bu sergi açıldı. Tapu Kadastro Arşiv Dairesi Genel Başkanlığı bu sergiyi birçok ilimizde açmıştı dün itibariyle de Elazığ'da açıldı" dedi.