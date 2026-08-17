Elif Anastasia, Uluslararası Müzik Yarışmasında İki Birincilik Kazandı

Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki Elif Anastasia Çavdar, piyanist annesi ve öğretmeni Renata Popovych Çavdar ile katıldığı 7. Danubia Talents Liszt Uluslararası Müzik Yarışması'nda iki kategoride zirvede yer aldı.

Türkiye'ye evlilik için gelen Ukraynalı Renata Popovych Çavdar'ın kızı olan Elif Anastasia Çavdar, 6 yaşındayken annesinin öğrencilerini izleyerek piyanoya ilgi duymaya başladı.

Annesiyle piyano eğitimine başlayan Çavdar, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü müzik eğitiminde birçok ulusal ve uluslararası yarışmada derece elde etti.

Elif, 13-17 Temmuz'da İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen yarışmada 10-13 yaş kategorisinde 99-100 puan alanlara verilen mutlak birincili kazanırken, annesiyle birlikte yarıştığı öğretmen-öğrenci kategorisinde de birinciliğe layık görüldü.

"Bu yola annemle başladım, devam edeceğim"

Elif Anastasia Çavdar, AA muhabirine, elde ettiği başarıların arkasında düzenli ve disiplinli çalışmanın olduğunu söyledi.

Sahnede annesiyle birlikte yer almanın kendisine büyük güven verdiğini dile getiren Çavdar, şöyle konuştu:

"En azından daha güvenilir bir şekilde çaldığımı biliyorum. Toparlayabileceğimi biliyorum çünkü annem yanımda. Bu yola annemle başladım, devam edeceğim. Her zaman arkamda olacağına da inanıyorum. Ama ben farklı okul ve farklı ülkelere de gidebilirim. Ama annem her zaman arkamda olacak."

"Çocuğumla beraber çalmak çok güzel bir duygu"

Anne Renata Popovych Çavdar ise anne ve öğretmen rollerini birlikte yürütmenin kolay olmadığını dile getirdi.

Kızının sahne performanslarını izlemenin kendisi için de heyecanlı olduğunu belirten anne Çavdar, "Çocuğumla beraber çalmak çok güzel bir duygu. Bu yaşta sadece benim kızım değil, genel olarak çocuklar müzikle ilerlemek istiyor. Ben teknik geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Bir sürü gam, etüt, barok dönem eserleri ve klasik sonatları çalarak egzersiz yapmaları lazım." dedi.

Renata Popovych Çavdar, kızının eğitim hayatına konservatuvarla devam etmesini istediğini ifade etti.

Kızının birçok yarışma ve sahne performansında yer aldığını belirten Çavdar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kasım ayında Budapeşte'ye gittiğimiz yarışmada birincilik ödülü aldı. Yılbaşından sonra Kiev'e davet edildik. Çernobil patlamasının 40. yılı olması sebebiyle senfoni orkestrasıyla çaldı. Sunart-İst Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali'nde de geçen yıl birincilik aldı ve bu yıl orkestrayla çalmayı hak etti. İstanbul'da da orkestrayla çaldık. Roma'daki 7. Danubia Talents Liszt Uluslararası Müzik Yarışması'nın 10-13 yaş kategorisinde mutlak birincilik elde etti ve öğretmen-öğrenci kategorisinde beraber çaldığımızda da birincilik ödülünü hak ettik."