Emek Sahnesi'nde Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun - Son Dakika
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Emek Sahnesi'nde Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun

28.03.2022 09:25

Emek Sahnesi'nde Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyunİSTANBUL Beyoğlu Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü başrollerini Oya Başar ve Begüm Birgören'in paylaştığı 'Plastik Aşklar' oyunuyla kutladı.

Emek Sahnesi'nde Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun

İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü başrollerini Oya Başar ve Begüm Birgören'in paylaştığı 'Plastik Aşklar' oyunuyla kutladı. Emek Sahnesi'ndeki tiyatroya sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Beyoğlu Belediyesi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü Emek Sahnesi'nde düzenlediği özel bir tiyatro gösterisiyle kutladı. Dünya Tiyatrolar Günü kutlaması kapsamında ünlü tiyatrocu Oya Başar ve Begüm Birgören'in başrollerini paylaştığı, 'Plastik Aşklar' tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyununu seyretmeye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda sanatsever katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu tiyatro gösterisinde katılımcılar oyunu büyük bir beğeniyle izledi.

"Pandemi bitti perde açıldı"

Dünya Tiyatrolar günüyle ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "27 Mart Dünya Tiyatrolar günü bütün tiyatrocularımızı tebrik ediyorum. Tabi tiyatro pandemi döneminde talihsiz günler yaşadı. Açtığımız talimhane sahnede tiyatrocularımıza imkanlar sunmaya çalıştık. Dijital ortamda sunmaya çalıştık. Şimdi pandeminin sona ermesiyle birlikte perde açıldı. Kendimizi bulduğumuz tiyatroda bugün ünlü tiyatrocularımız tiyatrolar gününde bir oyun sergileyecekler. Tiyatronun önemi her geçen gün kendini hissettiriyor" şeklinde konuştu.

Emek Sahnesi'nde Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun
Emek Sahnesi'nde Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun
Emek Sahnesi'nde Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun

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Dünya Tiyatrolar Günü, Begüm Birgören, Beyoğlu, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Emek Sahnesi'nde Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emek Sahnesi'nde Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun - Son Dakika
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