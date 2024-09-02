Emekli Gardiyan 36 Yıldır Ahşap Oyma Sanatını Sürdürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Emekli Gardiyan 36 Yıldır Ahşap Oyma Sanatını Sürdürüyor

Emekli Gardiyan 36 Yıldır Ahşap Oyma Sanatını Sürdürüyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli gardiyan Ali Doğan, hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını 36 yıldır sürdürüyor. Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Doğan, süs eşyaları ve oyuncaklar yapıyor. Emekliliğinde de bu sanatı devam ettiren Doğan, yaptığı ürünlerin ilgiyle karşılandığını ve bu sanatı öğrenmek isteyenlere de eğitim verebileceğini belirtiyor.

02.09.2024 14:46
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Adana'nın Pozantı ilçesinde 66 yaşındaki emekli gardiyan, hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını 36 yıldır sürdürüyor.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Ali Doğan, küçük yaşlarda duyduğu ilgiyle başladığı ahşap oyma sanatını gardiyanlık yaptığı dönemde de devam ettirdi.

Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Doğan, ahşaptan süs eşyalarının yanı sıra oyuncaklar da yapıyor.

Ali Doğan, AA muhabirine, 19 yıl önce emekli olduğunu anlattı.

Çalıştığı dönemde başladığı ahşap oymacılığını emekliliğinde de sürdürdüğünü anlatan Doğan, gününün büyük bölümünün atölyesinde geçtiğini söyledi.

Doğan, yaptığı ürünlerin çevresindekilerce çok beğenildiğini belirtti.

Yıllardır ilgilendiği ahşap sanatı sayesinde kendisini daha iyi ve mutlu hissettiğini anlatan Doğan, isteyen herkese bunu öğretebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Emekli Gardiyan 36 Yıldır Ahşap Oyma Sanatını Sürdürüyor - Son Dakika

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