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Emekli Kadından El Emeği Ürünler

Emekli Kadından El Emeği Ürünler
29.06.2026 10:22
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Gülayşe Ertuna, punch nakış tekniğiyle ürettiği ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Eskişehir'de emekli olduktan sonra çeşitli kurslara katılan Gülayşe Ertuna, bir yıl boyunca öğrendiği punch nakış tekniğiyle ürettiği el emeği ürünleri açılan stantlarda satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Eskişehir'in tarihi ve kültürel merkezlerinden Odunpazarı ilçesinde, emeklilik hayatını üretken bir şekilde değerlendirmek isteyen kadınlar el emeği ürünleriyle dikkat çekiyor. Gülayşe Ertuna, Eğitmen Derya Hoca eşliğinde bir yıl boyunca punch (panç) nakış tekniği üzerine eğitim aldı. Kurs sürecinde çantalardan bilgisayar altlıklarına kadar geniş bir yelpazede ürünler tasarlayan Ertuna, el emeği göz nuru ürünlerini hem sergileme hem de satışa sunma imkanı buldu.

"Hem günümüzü değerlendiriyoruz hem bütçemize katkı sağlıyoruz"

Emeklilik hayatını kurslarla renklendirdiğini belirten Gülayşe Ertuna, punch tekniğinin detaylarını paylaştı. Üretim sürecinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ertuna, "Bu sene katıldığım kurs punch kursudur. Derya Hoca eşliğinde bir sene boyunca punch üzerine çalıştık. Punch, özel bir iğneyle yapılan bir nakış tekniğidir. Çantalardan bilgisayar altlıklarına kadar pek çok ürünü kapsayan geniş bir spektrumumuz var, bunları işledik. Şu anda da Odunpazarı'nda bu ürünleri satışa çıkarttık. Bu sayede hem günümüzü değerlendiriyoruz hem de satışlar vasıtasıyla aile bütçemize ufak tefek katkılar sağlıyoruz" dedi.

"İşlenebilecek her türlü kumaşı değerlendiriyoruz"

Punch tekniğiyle çok çeşitli ürünler ortaya koyabildiklerini ve her türlü malzemeyi geri dönüştürebildiklerini ifade eden Ertuna, "Paspaslar, taçlar ve çok çeşitli çantalar yapıyoruz. Çanta çeşitlerimiz oldukça fazla; küçüğü, büyüğü, pazar çantası ve plaj çantası gibi pek çok alternatifimiz var. Yani işlenebilecek her türlü kumaşı bir şekilde değerlendirebiliyoruz. İşlenmeyecek nitelikteki kumaşları ise işlenebilen bir zemin üzerine nakışlayıp, aplike dediğimiz metotla yapıştırarak yeniden ekonomiye kazandırabiliyoruz; buna önlükleri örnek verebilirim. Punch, evde tek başınıza da çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir uğraştır. Evde üretilen bu ürünleri, istek doğrultusunda sosyal medya aracılığıyla da satma imkanı bulunuyor. Biz de bu kurslara bu şekilde zevkle geliyoruz" şeklinde konuştu.

"İp kullanarak üretim yapmak çok daha ekonomik ve kolay"

Punch tekniğinin diğer el sanatlarına göre avantajlarından ve kursların sağladığı sosyal ortamdan bahseden Ertuna, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlar için örgü ve punch gibi iplerle yapılan işler çok rahat olduğu için ip kullanarak üretim yapmak çok daha basit bir yöntemdir. Ben aynı zamanda ahşap atölyesi kursuna da gidiyorum, ancak orada ahşap malzeme bulmak daha zor oluyor. Punch tekniğinde ise daha uygun fiyatla, daha ekonomik bir şekilde, evde bulunan iplerinizle bile çok rahatlıkla ortaya bir şeyler çıkartabiliyorsunuz. Zaten böyle bir hobinin zevkini aldıktan sonra insan pek çok kursa daha katılmak istiyor. Diğer kurslar da bundan çok farklı değil. Burada bizim için en güzel şey günümüzü verimli değerlendirmektir. Evde boş oturmaktansa hem bir şeyler üretiyoruz hem de burada bir arada paylaşımlarda bulunuyoruz. Biz haftanın iki günü buraya gelerek mutlu oluyoruz ve günümüzü bu şekilde en güzel şekilde değerlendiriyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emekli Kadından El Emeği Ürünler - Son Dakika

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