Emekli Mühendisten Tarihi Gemi Maketleri - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Emekli Mühendisten Tarihi Gemi Maketleri

Emekli Mühendisten Tarihi Gemi Maketleri
12.06.2025 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reşat Demirci, tarihî gemi maketleriyle denizcilik tarihini sergiledi ve koleksiyonunu sürdürecek.

ANKARA'da emekli fizik mühendisi Reşat Demirci (79), evinin altında kurduğu atölyede Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar, tarihsel olaylara yön veren 27 geminin maketini yaptı. Demirci, ilk kez 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında sergilediği tarihi gemi koleksiyonunu geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Reşat Demirci, 15 yıl önce tarihi gemilerin maketlerini yapmaya başladı. Demirci, evinin altında oluşturduğu atölyede Bandırma Vapuru'ndan Ertuğrul Fırkateyni'ne, Nusret Mayın Gemisi'nden İnebolu Denk Kayığı'na kadar Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar tarihi olaylara yön veren 27 geminin maketini yaptı. Demirci, Barbaros Hayrettin Zırhlısı, Hamidiye Zırhlısı, Yavuz Sultan Selim Zırhlısı, Midilli Kruvazörü, Muavenet ı Milliye Torpido Botu, Sultanhisar Torpido Botu, Gazi Alemdar Römorkörü, Rusumat No4 Gümrük Motoru, Hazal Römorkörü, Karadeniz Sergi Vapuru, Refah Vapuru, Kurtuluş Vapuru, Atılay Denizaltısı, S325 Blower, Dumlupınar Denizaltısı, Sirius 1836 Buharlı Gemi, Ertuğrul Yatı, Sakarya Gezi Motoru, Açar Motoru, Güzelhisar Şehir Hatları Vapuru, Tarzı Nevin Şehir Hatları Vapuru, TCG Kocatepe Muhribi, Marmaris Tırhandilin'in maketlerini 15 yılda tamamladı. Demirci, gemilerin orijinal çizimlerini müzelerden ve tarihi gemi yapan topluluklardan temin ederken, maketlerin bazı parçalarını kendisi atölyede üretti. Demirci, tarihi gemi koleksiyonunu ilk kez 19 Mayıs 2025 Gençlik Haftası kapsamında Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki sergide görücüye çıkardı. Demirci'nin tarihi koleksiyonu büyük ilgi gördü.

'DENİZCİLİK TARİHİ İÇİN YOLA ÇIKTIM'

Demirci, maket gemilerle Türkiye'nin denizcilik tarihinin anlatılabileceği düşüncesiyle yola çıktığını söyleyerek, "Türk tarihinde isim yapmış gemileri araştırıp kendimce bir sıralama yaptım. Bunun başlangıcı Japonya seyahatinden dönerken batan Ertuğrul Fırkateyni'nin hikayesi ile oldu ve ilk onunla başladım. Kafamda da bir kurgu yarattım. 1908'den 1923'e kadar faal gemiler ve 1923'ten günümüze kadar olan gemilerle bir Türkiye tarihi çıkarmaya çalıştım. Bu gemilerden; Cumhuriyet öncesi dönemde Barbaros Zırhlısı, Hamidiye Kruvazörü, Yavuz Zırhlısı, Midilli, Sultanhisar, Muaveneti Milliye, Nusret ve Bandırma var. Peşinden Cumhuriyet kurulduktan sonra 1926 yılında Atatürk'ün Avrupa'ya bir sergi gemisi olarak gönderdiği Karadeniz gemisi var. 1939'da denize indirilen Kasımpaşa Tersanesi'nde yapılmış olan Atalay Denizaltısı var. 40'lı yıllara geldiğimizde Birleşik Krallık'a sipariş edilmiş olan denizaltıları ve uçak filosunu teslim almakla görevli olan personeli taşıyan ve batırılan Refah Gemisi'nin maketlerini yaptım" dedi.

'KARADENİZ GEMİSİ 18 AYIMI ALDI'

Yaptığı maketlerin parçalarının büyük çoğunluğunu atölyesinde ürettiğini belirten Demirci, "Malzeme olarak, ahşap, plastik ve metal kullanıyorum. Bazılarını şekillendirme sonucu elde edebiliyorum. Bazılarını da döküm yaparak elde edebiliyorum. Gerçek bir tekne nasıl yapılıyorsa aynı şekilde makette de omurgasını hazırlıyorsunuz. Malzeme bulmak çok kolay değil; çünkü bu ölçeğe göre bulmak zor. Karadeniz gemisinin yapımı 18 ayımı aldı; çünkü çok detaylı bir gemi. İlgilenen insanlar çok hayretle bakıyorlar. 'Nasıl bu kadar sabır gösteriyorsun' diye soruyorlar. İşin aslı orada, sabır göstererek öğreniyorsun" dedi.

Gemilerin çizimlerinin bir kısmını İstanbul'da Deniz Müzesi Komutanlığı'ndan bir kısmını Mersin ve İstanbul'da bulunan Model Müzesi'nden, diğer çizimleri ise Fransa, Hollanda arşivlerinden ve maket ile uğraşan topluluklardan temin ettiğini belirterek, "Örneğin Karadeniz gemisinin planlarını Hollanda'daki tersane arşivinden buldum. Kurtuluş gemisinin planlarını daha önce bu işle uğraşmış insanlardan geldi. ve de fotoğraflardan faydalanarak yapıldı. Onun dışında mesela İnebolu Denk kayığının çizimlerini Fransız arşivinden buldum. Bunlar hikayesi olan kahraman gemiler" ifadelerini kullandı.

'KİTAPÇIK YAZMAK İSTİYORUM'

Demirci, şimdilerde, ABD Deniz Kuvvetleri'nden Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredilen, tatbikat sırasında USS Saratoga uçak gemisi tarafından vurulan, TCG Muavenet gemisini yapmak istediğini söyleyerek, "Yaptığım çalışmaları daha fazla sergilemek için planlarım var. İnsanlara ulaşsın. İnsanlar yaptığım eserler vasıtasıyla tarihlerini öğrenip sahip çıksınlar. Her geminin kendisine özel hikayesi var. Bunların bir kısmı ülkeyi ilgilendiriyor, bir kısmı yaşayan insanlığı ilgilendiriyor. Onları bulup çıkarmak çok önemli. Eğer becerebilirsem gemi maketleri hakkında bilgiler içeren kitapçık da yazmak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Gençlik Haftası, Kültür Sanat, Denizcilik, Osmanlı, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emekli Mühendisten Tarihi Gemi Maketleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu 5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
Okan Buruk’un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
İhanetin bedeli ağır oldu Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

12:26
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu İçlerinde tanıdık isimler var
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
12:13
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
17:47
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı
Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı
17:36
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu
Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
17:17
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
17:14
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
17:13
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
17:11
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 13:19:21. #7.13#
SON DAKİKA: Emekli Mühendisten Tarihi Gemi Maketleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.