Erbaş, Polonya Müslümanları Başkanı'nı kabul etti

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Miskiyeviç'i kabul etti

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç'i kabul etti.

Buradaki konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, "Bütün umudumuz İslam'ın en doğru bir şekilde öğrenilmesi ve hem Türkiye'mizde hem de Türkiye dışındaki Müslüman toplumların bulunduğu yerlerde din hizmetinin en doğru bir şekilde anlaşılması ve yaşanmasıdır." ifadesini kullandı.

Başkan Erbaş, Türkiye'deki uluslararası imam hatip ve ilahiyat programlarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Özellikle uluslararası imam hatip lisesi ve uluslararası ilahiyat programlarımız, projelerimiz gerçekten çevre ülkelerdeki Müslüman toplumlara yönelik çok önemli bir projedir. Bölge ülkelerinde görev yapan müşavirlerimiz, ataşelerimiz Türkiye'deki, uluslararası imam hatip liselerine ve uluslararası ilahiyat programlarına ne kadar öğrenci getirebilirlerse biz o kadar mutlu oluyoruz. O gençleri en güzel bir şekilde doğru dini bilgiyle donatıp tekrar ülkelerine gitmelerine katkı sağlıyoruz."

Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Miskiyeviç ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Kabulde, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu.