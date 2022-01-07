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Erdemli'de budanan ağaç dalları vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika

Erdemli'de budanan ağaç dalları vatandaşlara dağıtıldı

07.01.2022 18:05
Erdemli'de budanan ağaç dalları vatandaşlara dağıtıldı

Erdemli Belediyesince bakımı yapılan ağaçların dalları, yakacak olarak kullanmak isteyen vatandaşlara verildi.

Erdemli Belediyesince bakımı yapılan ağaçların dalları, yakacak olarak kullanmak isteyen vatandaşlara verildi.

Belediyenin yazılı açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde budama çalışması yapıldı.

Ekiplerin parçalara ayırarak yakacak boyutuna getirdiği dallar, isteyen vatandaşlara ücretsiz verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, doğadaki malzemeleri en verimli hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlardan Meryem Keş ise odunları yakarak hem ısındıklarını hem de yemeklerini pişirdiklerini anlattı.

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erdemli'de budanan ağaç dalları vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdemli'de budanan ağaç dalları vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika
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