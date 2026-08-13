Erdemli Vadisi Projesi Tamamlandı

Kapadokya Alan Başkanı A. Cem Aslanbay; yaptığı açıklamada Kayseri Yeşilhisar Erdemli Vadisi'nde Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi'nin tamamlandığını bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aslanbay; "Kapadokya'mızın en özgün ve karakteristik vadilerinden biri olan, köklü tarihi, doğal kaya oluşumları ve arkeolojik değerleriyle öne çıkan Kayseri Yeşilhisar Erdemli Vadisi'nde Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projemizi tamamladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 'Gece Müzeciliği' vizyonu istikametinde hayata geçirdiğimiz bu proje ile eşsiz mirasımız günün her saatinde deneyimlenebilecek. Ayrıca bu projenin hayata geçmesi noktasında vermiş oldukları desteklerden dolayı da Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyorum" dedi.