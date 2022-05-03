Erhan Coral, "Şehirde Bir Başına" fotoğraf sergisiyle Yapı Kredi bomontiada'da - Son Dakika
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Erhan Coral, "Şehirde Bir Başına" fotoğraf sergisiyle Yapı Kredi bomontiada'da

03.05.2022 13:06
Erhan Coral, "Şehirde Bir Başına" fotoğraf sergisiyle Yapı Kredi bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada, sokak fotoğrafçısı Erhan Coral'ın "Şehirde Bir Başına" sergisine ev sahipliği yapacak.

Yapı Kredi bomontiada, sokak fotoğrafçısı Erhan Coral'ın "Şehirde Bir Başına" sergisine ev sahipliği yapacak.

Şehrin farklı alanlarında, farklı zamanlarda, farklı mevsimlerde kendisi ve şehirle baş başa kalan insanların hikayesini anlatan sergi, 10 Mayıs'ta Yapı Kredi bomontiada B Blok Akademi sergi alanında ziyaret edilebilecek.

Coral'ın "Şehirde Bir Başına" sergisinde satılacak eserlerin gelirleri, Toplum Gönüllüleri Vakfına bağışlanacak. Böylece Toplum Gönüllüsü gençlerin toplumsal fayda yaratan sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Sergi, Yapı Kredi bomontiada'da 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Mayıs, Kredi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erhan Coral, 'Şehirde Bir Başına' fotoğraf sergisiyle Yapı Kredi bomontiada'da - Son Dakika


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