Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 'Saygı Nöbeti' Metni Yenilendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 'Saygı Nöbeti' Metni Yenilendi

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Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde tutulan 'Saygı Nöbeti' metninin tarihi misyona uygun olarak değiştirildiğini duyurdu. Yenilenen metin, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

14.01.2025 11:21  Güncelleme: 11:30
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Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki 'Saygı Nöbeti' metni Söğüt ruhuna uygun olarak değiştirildi

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut;

"Yeni metni tarihi misyona uygun bir şekilde düzenledik"

BİLECİK - Kayı Boyu lideri Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesinde 'Saygı Nöbeti' tutan askerlerin, nöbet değişimi esnasından daha önceden söylediği sözler Söğüt ruhuna uygun olarak değişirken, yeni sözler beğeni ile karşılandı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesinde alp kıyafetli askerlerin 'Saygı Nöbeti' hem Osmanlı ruhunu yaşatıyor, hem de ziyaretçileri duygulandırıyor. 2017 yılında dönemin valisi şuan İzmir Valisi Süleyman Elban'ın büyük çabalarıyla Ertuğrul Gazi önünde 'Saygı Nöbeti' başlatılırken, bu nöbetle Söğüt ruhu ziyaretçilere daha fazla işlemişti. O yıldan bugüne 'Saygı Nöbeti' değişimi sırasında nöbeti devreden Alpler, "Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatsız olarak devrediyorum" derken, nöbeti alan Alpler ise, "Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatsız olarak devrediyorum" diyordu. Şimdi 'Saygı Nöbeti' değişimi sırasında türbe kapısına gelen Alp başı, nöbeti devralacak Alplere seslenerek, "Kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Ertuğrul Gazi Han huzurunda, var olsun töremiz, kutlu olsun nöbetimiz, Amin, yürüyün Alpler, yürüyün" diyerek yürümeye başlıyorlar.

Ardından nöbet değişimi sırasında Alp başı yeniden "Yeryüzünü döşek, atını kanat bile, nerede zulme uğrayan varsa yardımına gide, zalimin önünde katiyen eğilmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen, Atamız Oğuz Han oğlundan, Günhan neslinden Kayı boyundan, Gündüz Alp oğlu, Ertuğrul Gazi Han huzurunda, nöbet devral" demesiyle devam ediyor. Ardından nöbeti devreden Alpler, "Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir, sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın" diyor. Nöbeti devralan Alpler ise, "Yolun yolumdur, başım yoluna fedadır, gayri kutlu nöbet bendedir karındaşım" demesiyle nöbet değişimi oluyor. Son olarak Alp başının nöbeti Alplere, "Zırhımız iman, pusatımız adalet, hedefimiz nizamız alemdir yürüyün Alpler, yürüyün" demesiyle son buluyor.

"Yeni metni tarihi misyona uygun bir şekilde düzenledik"

Yapılan değişlikler ile ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Burada geleneksel olarak yaptığımız 'Saygı nöbeti' jandarma tarafından yapılıyor. Ertuğrul Gazi hazretlerinin huzurunda yaptığımız nöbet değişimini tarihimizin misyonuna, tarihten gelen, ordu kültürümüze uygun bir şekilde düzenlenmesi yapıldı jandarma tarafından. Biz de şuanda yeminimizi bu şekilde Alp kıyafetli askerlerimizle Osmanlının kuruluşuna uygun olan Söğüt'e uygun bir şekilde yeniden bir düzenlemesini yapıldı. Yeni nöbetimiz de gerçekten ilgi uyandırdı. Burası özel bir yer, burası Osmanlı'nın kurulduğu topraklar. Ertuğrul Gazi Hazretlerinin türbesi bize Osmanlıyı hatırlatıyor her daim, biz de bu tarihi misyona uygun bir şekilde yemin metni düzenledik" dedi.

Ayrıca Bilecik Valiliği tarafından yapılan metin değişliği Söğüt ruhunu daha iyi hissettirmek adına yapıldığı öğrenilirken, yeni devir teslim vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Öte yandan Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığından 14 uzman erbaşın Osmanlı dönemindeki kostümlerle görev aldığı nöbetlerde saat başlarında değişim yapılıyor. İlçe merkezindeki türbede Ertuğrul Gazi'nin mezarı, eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabri yer alıyor. Ayrıca Osman Bey'in naaşının ilk defin yeri olan muvakkaten makam kabri de bulunuyor.

Ertuğrul Gazi Türbesi\'nde \'Saygı Nöbeti\' Metni Yenilendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 'Saygı Nöbeti' Metni Yenilendi - Son Dakika

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