Erzurum\'da 2025 Sinema İstatistikleri

Erzurum'da 2025 yılında 24 sinema salonunda 192 bin 643 kişi film izledi.

Ülkemizde sinema salonu sayısı 2 bin 161 oldu. Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında 417'si ilk defa olmak üzere sinema salonlarında toplam 771 film gösterildi. İlk defa gösterime giren 417 filmin 159'u yerli, 258'i yabancı film oldu. 2025 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 161 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 253 bin 364 oldu. Sinema seyirci sayısı 27 milyon 657 bin 591 oldu Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,0 azalarak 27 milyon 657 bin 591 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 18,3 azalarak 15 milyon 96 bin 336 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 10,7 azalarak 12 milyon 561 bin 255 kişi oldu.

İllere göre sinemalarda gösterilen film ve seyirci sayılarına bakıldığında; Erzurum'da 2025 yılında; sinema salonu sayısı 24, koltuk sayısı 2 bin 510, gösterilen film sayısı 292 oldu. Seyirci sayısında ise ; yerli film 126 bin 18 ve yabancı film 66 bin 625 ile toplamda 192 bin 643 oldu. İllere göre tiyatrolarda oynanan eser, gösteri ve seyirci sayısı, 2024/'25 sezonu Erzurum için yapılan değerlendirmede: tiyatro salonu sayısı 25 ve koltuk sayısı 1 bin 440 adet oldu. Söz konusu sezonda; oynanan eser sayısı 48, gösteri sayısı 299 ve seyirci sayısı 98 bin 762 oldu. - ERZURUM