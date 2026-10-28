Erzurum'da 29 Ekim kutlamasında öğrenciler Cumhuriyet coşkusuyla tam not aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da 29 Ekim kutlamasında öğrenciler Cumhuriyet coşkusuyla tam not aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da 29 Ekim kutlamasında öğrenciler Cumhuriyet coşkusuyla tam not aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu'nda Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim programı izleyenlerden tam not aldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler beğeni topladı, duygulu anlar yaşandı; Okul Müdürü Köksal Budak da programı izledi.

Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladıkları kutlama programı, izleyenlerden tam not aldı. Minik öğrencilerin sergiledikleri birbirinden güzel gösteriler, Cumhuriyet coşkusunu bir kez daha yaşattı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Kültür Kurumu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik, renkli ve bir o kadar da anlamlı görüntülere sahne oldu. Öğretmenlerin büyük bir titizlik ve özveriyle hazırladıkları programda sahne alan öğrenciler, ortaya koydukları başarılı performanslarla izleyicilerin beğenisini kazandı. Minik yüreklerin Cumhuriyet sevgisiyle sergiledikleri gösteriler, zaman zaman duygulu anların yaşanmasına da vesile oldu.

Okul Müdürü Köksal Budak ve Müdür Yardımcısı Osman Arı'nın da katıldığı kutlama programında, öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Kaynak: İHA
Kültür Sanat29 EkimErzurumEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu Son paylaşımı dikkat çekti Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip... Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:43:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum'da 29 Ekim kutlamasında öğrenciler Cumhuriyet coşkusuyla tam not aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android