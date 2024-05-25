Erzurum\'da 60 yaş ve üstü kimsesiz yaşlılara destek

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Erzurum'da 60 yaş ve üstü kimsesiz yaşlıların bakım ve temel ihtiyaçları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Darulaceze Vakfı işbirliğiyle karşılanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Darulaceze Vakfı iş birliğiyle yürütülen toplumsal dayanışma projesi kapsamında, kasım ayına kadar kentte ihtiyaçlarını gideremeyecek durumdaki 60 yaş üstü kimsesiz yaşlılar, sağlık, bakım ve ev temizliği gibi hizmet alacak.

Devlet ve vakıf işbirliğiyle yapılan bu proje sayesinde, devletin şefkat eliyle yaşlılar yalnız olmadığını hissedecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, projeden faydalanan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, ekiplerin çalışmasını inceledi.

Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle 60 yaş üstü yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedeflediklerini anlatarak, "Projenin yaklaşık maliyeti 470 bin lira. Projemiz kapsamında müdürlüğümüz tarafından titizlikle belirlenen odak grubumuzun ihtiyaçlarına uygun, özenli ve birebir hizmet sunumu planlanmıştır. Yaşlılarımız, toplumumuzun en değerli ve kıymetli bireyleridir. Onların huzur içinde, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü desteği sağlamak bizlerin en büyük sorumluluğudur." dedi.

Yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Aykut, Darülaceze Vakfı'nın projeye sağladığı imkanlarla, hizmet sunumunda gerekli olan malzeme, ekipman ve lojistik ihtiyaçların karşılandığını dile getirdi.

Projeden faydalanan yaşlı vatandaşlar ise hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, İl Müdürü Aykut'a teşekkür etti.