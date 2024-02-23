Erzurum'da Anaokulu Öğrencileri Erzurum Müzesi'ni Gezdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurum'da Anaokulu Öğrencileri Erzurum Müzesi'ni Gezdi

Erzurum\'da Anaokulu Öğrencileri Erzurum Müzesi\'ni Gezdi

Erzurum'da bulunan Şair Nefi Anaokulu öğrencileri, kültürel varlıkları tanımak amacıyla Erzurum Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde müzede sergilenen binlerce eseri inceledi ve bal mumundan yapılan heykelleri ilgiyle izledi. Program, öğretmenlerin öğrencilere müze ve tarihi eserler hakkında bilgi vermesiyle sona erdi.

23.02.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Erzurum'da anaokulu öğrencileri, kültürel varlıkları tanımak amacıyla Erzurum Müzesi'ni gezdi.

Şair Nefi Anaokulunca düzenlenen kültür etkinliği programı kapsamında öğrenciler, Birsel Keskin Erden ve Büşra Özkara Demirci öğretmenleri eşliğinde şehir merkezindeki Üç Kümbetler'in yanında bulunan Erzurum Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Müze görevlilerin de refakat ettiği ziyarette, öğrenciler Erzurum tarihi başta olmak üzere tunç, demir ve kalkolitik çağ, Helenistik, Roma ile Bizans dönemlerine ait eser ve görsellerin sergilendiği binlerce eseri dikkatle inceledi.

Müzedeki, sinevizyon, laboratuvar, çocuk oyun alanı ve kütüphaneyi de gezip eğlenceli vakit geçiren çocukların en çok dikkatini bal mumundan yapılan heykeller çekti.

Program, öğretmenlerin müze ve tarihi eserler hakkında öğrencilere bilgi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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