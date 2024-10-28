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Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

ERZURUM - Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıldönümü Kutlama törenleri, tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da başladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen Havuzbaşı Atatürk anıtındaki çelenk sunumunda bulundu. Çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programa kamu kurum ve kuruluş amirleri, asker ve polisler, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Erzurum'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim 2024'de Valilik Makamında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin kabulü ve daha sonra Hastaneler Caddesi'ndeki kutlama törenleri ile devam edecek.