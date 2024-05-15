Erzurum'da Hatayi motifli 40 eser sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Erzurum'da Hatayi motifli 40 eser sergisi açıldı

Geniş Video İzle

Erzurum'da Ragıp Polat'ın 40 eserden oluşan Hatayi motifli sergisi Atatürk Üniversitesi Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açıldı. Hatayi motifinin kökeninin Çin'in Hıtay bölgesinde yetişen bir çiçeğin çizimi olduğunu belirten Polat, motifin yüzyıllardır bezeme sanatlarında kullanıldığını ifade etti. Sergi, doğadan esinlenerek tasarlanan motiflerin estetik bir düzenlemeye dönüşmesini ve sanatçıların yeteneklerini göstermesini vurguluyor.

15.05.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 40 hatayi eseri sergilenmeye başladı

ERZURUM - Ragıp Polat'ın 40 eserden oluşan Hatayi motifinden oluşan sergisi Atatürk Üniversitesi Sergi Salonu'nda açıldı.

Hatayinin sanat ıstılahında bezeme sanatlarının desen tasarımında kullanılan ve bitkisel motifler sınıfından olan bir motife verilen isim olduğunu ifade eden Ragıp Polat, "Sanat tarihi araştırmacıları, Hatayi motifinin, köken olarak yüzyıllar öncesinde Çin'in Hıtay bölgesinde yetişen bir çiçeğin belli açılardan görüntüsünün çizilmesi ile ortaya çıktığını belirtmektedir. Bezeme sanatlarında kullanılan Hatayi motifinin bir çiçek türü olduğu ve Hatayi'nin bu çiçeğin dikine bir kesiti olduğu bezeme sanatları ile ilgili kaynakların hemen hepsinde geçmektedir. Yani Hatayi motifi başlangıçta bir çiçek olarak tabiatta vardı ve bu çiçek doğadan taklit yolu ile üsluplaştırılarak yüzyıllar boyunca bezeme sanatlarında kullanıldı." dedi.

Bir çiçek görüntüsünün doğadaki aslından kurtarılarak böylesine estetik bir düzenlemeye sokulması ve şekilselliğin bir motif özelliğine dönüşmesi, bu çiçeği üsluplaştıran sanatçı veya sanatçıların tasarım oluşturmadaki yeteneklerini göstermesi bakımından önemli olduğunu anlatan Ragıp Polat, "Bezeme sanatlarında kullanılan motifler doğanın taklit edilmesiyle tasarlanmış biçimleridir. Bu taklit aynı ile değildir. Doğadan esinlenilerek elde edilen bir objenin mekan üzerinde görsel olarak duyumsanması aynı olsa da anlam etkisi yönünden obje, zihinsel olarak farklı algılanır. Çünkü o objeyi meydana getiren sanatçının ruh dinamikleri nesneyi etkileyerek yüzey üzerinde ona yeni bir biçim aldırır." şeklinde konuştu.

Ragıp Polat kimdir?

1980 yılında Erzurum'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 2001 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümü Tezhip Anasanat dalından 2005 yılında mezun oldu.2011 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anabilim dalında Yüksek Lisans Eğitimini, "El Yazması Eserlerde Sayfa Tasarımı" adlı tez çalışması ile tamamladı. Yurtiçi ve yurt dışında sergilere katıldı. Özel koleksiyonlarda birçok eseri bulunan sanatçı; halen, Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu El Sanatları bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da Hatayi motifli 40 eser sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:36:48. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Hatayi motifli 40 eser sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement