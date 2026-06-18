Erzurum\'da Kültür Şöleni

Erzurum'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerden den oluşan Maarif Halk Dansları Topluluğu, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Erzurum ve Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını sahneleyerek izleyenlere unutulmaz bir kültür şöleni sundu.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerini de destekleyen bütüncül bir yaklaşım ortaya koyduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran bireyler değil; duruşları, zarafetleri ve çok yönlü kişilikleriyle topluma rehberlik eden rol modeller olduğunu vurgulayan Ekici, sahnelenen gösterinin bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Kentimizin farklı okullarında görev yapan öğretmenlerimizin özveriyle hazırladığı halk oyunları gösterisi, katılımcılardan büyük beğeni alırken kültürel değerlerimizin yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına da önemli katkı sundu" dedi. - ERZURUM