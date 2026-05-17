Tarihi Deveboynu lalelerle kızıla büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi Deveboynu lalelerle kızıla büründü

Tarihi Deveboynu lalelerle kızıla büründü
17.05.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki Deveboynu Savaş Alanı, nisan sonu ve mayıs başında açan kırmızı lalelerle kaplandı. Yöre halkı, lalelerin rengini şehit kanına bağlıyor. Turizm yetkilileri, alanın korunup turizme kazandırılmasını istiyor.

Erzurum'da, etrafında 6 tarihi tabya bulunan tarihi Deveboynu alanı, açan lalelerle kırmızıya büründü.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alan ve çevresinde Uzunahmet, Küçükhöyük, Büyükhöyük, Dolangez ile 2 ilave tabya bulunan ve 1877'deki Deveboynu Savaşı'nın gerçekleştiği alanda her yıl, nisan sonu ve mayıs ayının ilk haftalarında kırmızı laleler açıyor.

Yöre halkının, rengini şehitlerin kanından aldığına inandığı laleler, özellikle cephe hattı ile siperlerde yoğunluk gösteriyor.

Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, AA muhabirine, alanın kent tarihinde önemli olduğunu söyledi.

Alanda tarihi kalıntıların olduğunu belirten Kızılkaya, "Buralar askeriye tarafından savaş alanı olarak belirlendi, 1. ve 2 Dünya Savaşı yıllarında da korundu. 1990'lı yıllarda askeriye burayı savaş alanı olmaktan çıkardı ve boşaltıldı. O tarihten sonra bu bölgeye gelip geziyoruz." dedi.

Kızılkaya, açan lalelerin dikkati çektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Savaşın olduğu yerlerde nisan sonu ve mayısın ilk haftalarında her tarafta kıpkırmızı laleler olduğunu görmekteyiz. Bu siperlerin olduğu yerlerdeki lalelerin açmasını da halk renklerini şehitlerimizin kanından aldığı şeklinde yorumluyor. Buraya özel bir maneviyat atfediyorlar, her sene buraya gelip şehitlerimizi anıyoruz. Ecdat yadigarı olan buraların tekrar gözden geçirilmesi ve siperlerin amacına uygun şekilde Çanakkale'de olduğu gibi temizlenerek tekrar eski maneviyatına kazandırılması gerekiyor. Buraların tekrar turizme kazandırılmasını ve insanların o dönemlerde buraya gelerek ecdadı yad etmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Deveboynu lalelerle kızıla büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:57:41. #7.12#
SON DAKİKA: Tarihi Deveboynu lalelerle kızıla büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.