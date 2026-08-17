Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı

Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kültür Yolu Festivali, geleneksel sanatlar ve tarihi değerlerle zengin etkinlikler sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, geleneksel sanatları, kentin köklü tarihini ve kültürel mirasını odağına alan etkinliklerle devam etti.

Kilim dokumacılığının kuşaktan kuşağa aktarılan incelikleri atölye çalışmasında katılımcılarla buluşurken, Erzurum tarihinin az bilinen yönleri söyleşide ele alındı. "Kadim İzler: Tezhip, Minyatür, Çini ve Seramiğin Zamansız Yolculuğu" ile "Yaşayan Miras: Erzurum" sergileri ise geleneksel sanatların geçmişten günümüze uzanan zenginliğini ziyaretçilere sundu.

Kilim dokumacılığının köklü geleneği yaşatıldı

Umut Taş tarafından gerçekleştirilen Kilim Dokuma Atölyesi'nde katılımcılar, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü Türk dokuma geleneğini yakından tanıdı. Yün, ipek ve pamuk gibi doğal malzemelerle gerçekleştirilen üretim sürecinin aktarıldığı atölyede, kilim dokumacılığında kullanılan geleneksel teknikler ve motiflerin taşıdığı kültürel anlamlar ele alındı. Katılımcılar, kuşaktan kuşağa aktarılan bu zanaatın Türk kültüründeki yerini ve somut olmayan kültürel miras açısından taşıdığı değeri keşfetme fırsatı buldu.

Erzurum tarihinin az bilinen yönleri ele alındı

Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen "Erzurum Tarihinin Bilinmeyen Yönleri" söyleşisinde, kentin tarihsel ve stratejik önemi farklı yönleriyle ele alındı. Söyleşide, arşiv belgelerine yansıyan ancak kamuoyunda az bilinen tarihi olayların yanı sıra Erzurum'un kent mimarisi ve toplumsal yapısı kronolojik bir perspektifle katılımcılara aktarıldı. Program, Erzurum'un tarihsel birikiminin farklı dönemler ve gelişmeler üzerinden değerlendirilmesine imkan sundu.

Geleneksel Sanatların "Kadim İzler"i Çifte Minareli Medrese'de

Çifte Minareli Medrese'de sanatseverlerle buluşan "Kadim İzler: Tezhip, Minyatür, Çini ve Seramiğin Zamansız Yolculuğu" sergisi, Türk-İslam sanatlarının dört önemli disiplinini tarihi yapının atmosferinde bir araya getirdi. Tezhip, minyatür, çini ve seramik alanlarında klasik üslupla hazırlanan eserlerin yanı sıra çağdaş tasarım anlayışıyla yorumlanan çalışmaların da yer aldığı sergi, geleneksel sanatların geçmişten günümüze uzanan gelişimini gözler önüne serdi. Genç sanatçıların üretimlerine de yer verilen seçki, geleneksel sanatların yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sunarken Erzurum'un kültürel kimliğini farklı sanat disiplinleri üzerinden ziyaretçilerle buluşturdu.

Erzurum'un yaşayan mirası ziyaretçilerle buluştu

Erzurum Müzesi'nde ziyarete sunulan "Yaşayan Miras: Erzurum" sergisi, kentin kuşaktan kuşağa aktarılan sanat ve zanaat geleneklerini bir araya getirerek Erzurum'un somut olmayan kültürel mirasını görünür kıldı. Kilim dokumacılığından çalgı yapımına, ahşap oymadan ebru ve keçeye uzanan farklı alanlardan eserlerin yer aldığı seçki, ustaların üretim yöntemlerini, el becerilerini ve estetik anlayışlarını ziyaretçilere aktardı. Sergi, geleneksel zanaatların geçmişten günümüze üretim ve aktarım yoluyla yaşamaya devam eden önemli kültürel miras unsurları olduğunu ortaya koydu. Erzurum Kültür Yolu Festivali, tarih, kültür, sanat ve geleneksel değerleri buluşturan etkinlikleriyle her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Erzurum, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Aydın’da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

10:23
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi Polis gerekeni yaptı
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
09:48
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış İşte yaşananlar
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar
08:44
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 13:15:16. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.