Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, geleneksel sanatları, kentin köklü tarihini ve kültürel mirasını odağına alan etkinliklerle devam etti.

Kilim dokumacılığının kuşaktan kuşağa aktarılan incelikleri atölye çalışmasında katılımcılarla buluşurken, Erzurum tarihinin az bilinen yönleri söyleşide ele alındı. "Kadim İzler: Tezhip, Minyatür, Çini ve Seramiğin Zamansız Yolculuğu" ile "Yaşayan Miras: Erzurum" sergileri ise geleneksel sanatların geçmişten günümüze uzanan zenginliğini ziyaretçilere sundu.

Kilim dokumacılığının köklü geleneği yaşatıldı

Umut Taş tarafından gerçekleştirilen Kilim Dokuma Atölyesi'nde katılımcılar, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan köklü Türk dokuma geleneğini yakından tanıdı. Yün, ipek ve pamuk gibi doğal malzemelerle gerçekleştirilen üretim sürecinin aktarıldığı atölyede, kilim dokumacılığında kullanılan geleneksel teknikler ve motiflerin taşıdığı kültürel anlamlar ele alındı. Katılımcılar, kuşaktan kuşağa aktarılan bu zanaatın Türk kültüründeki yerini ve somut olmayan kültürel miras açısından taşıdığı değeri keşfetme fırsatı buldu.

Erzurum tarihinin az bilinen yönleri ele alındı

Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen "Erzurum Tarihinin Bilinmeyen Yönleri" söyleşisinde, kentin tarihsel ve stratejik önemi farklı yönleriyle ele alındı. Söyleşide, arşiv belgelerine yansıyan ancak kamuoyunda az bilinen tarihi olayların yanı sıra Erzurum'un kent mimarisi ve toplumsal yapısı kronolojik bir perspektifle katılımcılara aktarıldı. Program, Erzurum'un tarihsel birikiminin farklı dönemler ve gelişmeler üzerinden değerlendirilmesine imkan sundu.

Geleneksel Sanatların "Kadim İzler"i Çifte Minareli Medrese'de

Çifte Minareli Medrese'de sanatseverlerle buluşan "Kadim İzler: Tezhip, Minyatür, Çini ve Seramiğin Zamansız Yolculuğu" sergisi, Türk-İslam sanatlarının dört önemli disiplinini tarihi yapının atmosferinde bir araya getirdi. Tezhip, minyatür, çini ve seramik alanlarında klasik üslupla hazırlanan eserlerin yanı sıra çağdaş tasarım anlayışıyla yorumlanan çalışmaların da yer aldığı sergi, geleneksel sanatların geçmişten günümüze uzanan gelişimini gözler önüne serdi. Genç sanatçıların üretimlerine de yer verilen seçki, geleneksel sanatların yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sunarken Erzurum'un kültürel kimliğini farklı sanat disiplinleri üzerinden ziyaretçilerle buluşturdu.

Erzurum'un yaşayan mirası ziyaretçilerle buluştu

Erzurum Müzesi'nde ziyarete sunulan "Yaşayan Miras: Erzurum" sergisi, kentin kuşaktan kuşağa aktarılan sanat ve zanaat geleneklerini bir araya getirerek Erzurum'un somut olmayan kültürel mirasını görünür kıldı. Kilim dokumacılığından çalgı yapımına, ahşap oymadan ebru ve keçeye uzanan farklı alanlardan eserlerin yer aldığı seçki, ustaların üretim yöntemlerini, el becerilerini ve estetik anlayışlarını ziyaretçilere aktardı. Sergi, geleneksel zanaatların geçmişten günümüze üretim ve aktarım yoluyla yaşamaya devam eden önemli kültürel miras unsurları olduğunu ortaya koydu. Erzurum Kültür Yolu Festivali, tarih, kültür, sanat ve geleneksel değerleri buluşturan etkinlikleriyle her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.