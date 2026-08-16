Erzurum'un Stratejik Önemi Belgelendi - Son Dakika
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Erzurum'un Stratejik Önemi Belgelendi

Erzurum\'un Stratejik Önemi Belgelendi
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Taner Özdemir, 1855 tarihli belgede Erzurum'un Kırım Harbi'ndeki kritik rolünü gün yüzüne çıkardı.

Araştırmacı Taner Özdemir'in Osmanlı Devlet Arşivleri'nde ulaştığı 1855 tarihli belge, Kırım Harbi'nin en çetin günlerinde Erzurum'un devlet nazarındaki stratejik önemini ve Erzurum Valisi Feyzullah Paşa'nın fedakarlığını gözler önüne serdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, Osmanlı Devlet Arşivleri'nde yürüttüğü araştırmalar sırasında Erzurum tarihine ışık tutan önemli bir belgeyi gün yüzüne çıkardı. 29 Haziran 1855 tarihli resmi belgede, Rus ordusunun Kars'a kadar ilerlediği kritik günlerde Erzurum Valisi Feyzullah Paşa'nın gösterdiği üstün gayret ve hizmetler nedeniyle taltif edilmesinin teklif edildiği görülüyor.

Savaşın gölgesindeki Erzurum

Kırım Harbi'nin en kritik safhalarından birinde Rus ordusunun Kars'a yönelmesi, Erzurum'u doğrudan tehdit eden gelişmelerin başında geliyordu. Osmanlı Devleti, doğu sınırının güvenliği açısından büyük önem taşıyan Erzurum'un savunmasına özel hassasiyet gösterirken, şehirde görev yapan idareciler de olağanüstü bir gayret ortaya koydu. Osmanlı Devlet Arşivleri'nde yer alan belge, Erzurum'un yalnızca askeri bir üs olarak değil, devletin doğudaki en önemli idari merkezlerinden biri olarak görüldüğünü açıkça ortaya koyuyor.

Feyzullah Paşa'nın Hizmetleri Devlet Tarafından Takdir Edildi

Taner Özdemir'in ulaştığı belgede, Erzurum Valisi Feyzullah Paşa'nın savaş döneminde gösterdiği fedakarlık ve başarılı yönetim anlayışının İstanbul tarafından takdir edildiği belirtiliyor. Belgede, Paşa'nın üstün hizmetleri dolayısıyla ödüllendirilmesi için resmi teklif hazırlanması, Osmanlı Devleti'nin başarılı devlet adamlarını savaş şartlarında dahi unutmadığını gösteriyor. Araştırmayı değerlendiren Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, belgenin Erzurum tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Bu belge yalnızca bir taltif kaydı değildir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Erzurum'a verdiği önemin resmi bir göstergesidir. Rus tehdidinin en yoğun olduğu dönemde Erzurum'un güçlü bir şekilde ayakta tutulması için görev yapan yöneticilerin emekleri devlet tarafından karşılıksız bırakılmamıştır. Bu vesika, Erzurum'un Osmanlı savunma sistemindeki stratejik konumunu belgeleyen önemli kaynaklardan biridir."

Arşivlerden yeni tarihi keşifler çıkmaya devam ediyor

Taner Özdemir'in Osmanlı Devlet Arşivleri'nde sürdürdüğü çalışmalar, Erzurum'un bilinmeyen tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Daha önce de şehrin sosyal, kültürel ve askeri geçmişine ilişkin çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşan Özdemir'in son araştırması, Osmanlı'nın Erzurum'a verdiği değerin sadece sözde değil, resmi belgelerle de kayıt altına alındığını bir kez daha ortaya koyuyor. 1855 tarihli bu belge, Erzurum'un Kırım Harbi yıllarında üstlendiği kritik rolü ve devletin şehre verdiği stratejik önemi gözler önüne sererken, Osmanlı Devleti'nin başarılı yöneticileri ödüllendirme anlayışını da tarihi bir vesika ile belgeleyen önemli kaynaklar arasında yerini alıyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Erzurum, Kırım, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'un Stratejik Önemi Belgelendi - Son Dakika

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