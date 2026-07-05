ESKİ\'den personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, sahada görev yapan personellerin güvenli çalışma koşullarını güçlendirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi.

Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programına, Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı bünyesinde kırsal alanlarda görev yapan endeks okuma, kayıp-kaçak ve büro personeli katıldı. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların hak ve sorumlulukları, güvenli çalışma yöntemleri ile sahada karşılaşılabilecek risklere yönelik teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında özellikle sayaç okuma personelinin görev sırasında karşılaşabileceği kene vakaları, sahipsiz köpek saldırıları ve diğer çevresel risklere karşı alınması gereken tedbirler ayrıntılı şekilde ele alınırken, olası acil durumlarda uygulanması gereken doğru müdahale yöntemleri de katılımcılarla paylaşıldı.

ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin kurumun öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu belirterek, sahada görev yapan personelin her türlü riske karşı bilinçli ve hazırlıklı olmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ertek, "Şehrimizin dört bir yanında, her türlü hava ve arazi koşulunda vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunan personelimizin güvenliği bizim için her şeyden önce gelmektedir. Bu nedenle çalışanlarımızın yalnızca mesleki yeterliliklerini değil, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarını da sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle sahada karşılaşılabilecek riskleri en aza indirmeyi ve personelimizin görevlerini daha güvenli şartlarda yerine getirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün kurumsal hizmet anlayışının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Ertek, personelin bilinç düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarının belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, güvenli çalışma ortamının hem çalışanların sağlığının korunmasına hem de vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin sürdürülebilir şekilde artırılmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Eğitim programında ayrıca büro personeline, tarım arazilerinde gerekli izinler alınmadan inşa edilen yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği tesis edilemeyeceğine ilişkin hükümler ile ilgili kurum ve kuruluşların yükümlülükleri ve uygulama esasları hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. - ERZURUM