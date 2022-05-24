ESKİŞEHİR - "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri" düzenlendi - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri" düzenlendi

24.05.2022 20:54
ESKİŞEHİR - "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri" düzenlendi

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) işbirliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) işbirliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Azerbaycan Milletvekili Fazil Mustafa, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve diğer ilgililer ile davetliler katıldı.

Etkinlikte UNEC Kültür Merkezi sanatçıları tarafından konser verildi. Konserin ardından Hazar Azerbaycan Halk Dansları ve Sanat Topluluğu gösteri sundu.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında da "Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Resim Sergisi" açıldı.

ESKİŞEHİR - Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri düzenlendi
ESKİŞEHİR - Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri düzenlendi
ESKİŞEHİR - Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri düzenlendi
ESKİŞEHİR - Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri düzenlendi
ESKİŞEHİR - Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri düzenlendi
ESKİŞEHİR - Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri düzenlendi
ESKİŞEHİR - Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri düzenlendi
ESKİŞEHİR - Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri düzenlendi
ESKİŞEHİR - Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri düzenlendi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ESKİŞEHİR - 'Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri' düzenlendi - Son Dakika


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