Etiyopya'da 800 Milyon Fidan Dikim Kampanyası

ADDİS Etiyopya hükümeti, Yeşil Miras Girişimi kapsamında ülke genelinde bir günde 800 milyon fidan dikilmesini hedefleyen kampanyayı başlattı.

"Gelin, umudu dikelim" sloganıyla düzenlenen kampanyaya kamu kurumları, okullar, yerel topluluklar ve toplumun farklı kesimlerinden milyonlarca kişinin yanı sıra ülkedeki diplomatik misyonların ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılıyor.

Etiyopya'nın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde de kampanya kapsamında fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor.

Başbakan Abiy Ahmed, eşi Zinash Tayachew ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP32) Ulusal Yönlendirme Komitesi üyeleriyle fidan dikerek kampanyaya katıldı.

Yeşil Miras Girişimi'nin 8 yıldır halkın katılımıyla güçlenerek devam ettiğini belirten Abiy, Etiyopyalılara bir günde 800 milyon fidan hedefine ulaşmak için gün boyunca çalışmalarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Etiyopya'nın 2027'de başkent Addis Ababa'da ev sahipliği yapacağı COP32 için hazırlıklar, Ulusal Yönlendirme Komitesi koordinesinde yürütülüyor. Kampanyanın, ülkenin COP32 öncesinde iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarını ve çevre politikalarını öne çıkarması bekleniyor.

Başbakan Abiy Ahmed tarafından 2019'da başlatılan Yeşil Miras Girişimi, bozulan arazilerin yeniden kazanılması, orman varlığının artırılması, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığın güçlendirilmesi, su kaynaklarının korunması ve gıda güvenliğinin desteklenmesini amaçlıyor.

Hükümet, 2026 yağış sezonu boyunca ülke genelinde 8 milyardan fazla fidan dikmeyi hedefliyor.